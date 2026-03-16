Andalucía espera la llegada de una borrasca que dejará lluvias a partir del miércoles en Cádiz, Huelva y Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de una persona bajo un paraguas en un día lluvioso en Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera la llegada de una borrasca atlántica que se formará frente a las costas portuguesas y que dejará sus precipitaciones más importantes en la Cádiz, Huelva y Sevilla a partir de la jornada del miércoles, 16 de marzo, mientras que ha apuntado que la borrasca Samuel, que está azotando a diversas comarcas del Mediterráneo, no tendrá presencia alguna en la comunidad andaluza.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios, ha concretado que la lluvia actuará de forma intermitente durante la semana, siendo el miércoles, el viernes y el domingo donde se esperan mayor presencia de precipitaciones.

En esta línea, el meteorólogo ha precisado que durante el lunes y el martes la borrasca será estacionaria y apenas tendrá presencia en la comunidad andaluza. No obstante, ha advertido que al final de la jornada del martes "se empieza a ver nubosidad y puede empezar a llover en la parte occidental de Andalucía", con posible afectación en las tres provincias citadas y, de forma más leve, en Málaga y Córdoba.

Asimismo, el delegado territorial de la Aemet ha agregado que el jueves se pronostican "intervalos nubosos", mientras que viernes "se espera lluvia de nuevo en prácticamente casi toda Andalucía", mientras que durante el fin de semana la jornada en la que se prevé mayor precipitación será el domingo, en contraste con el sábado, que presenta cielos nubosos, pero menor posibilidad de lluvia.

En cuanto a las temperaturas diurnas, el responsable de la Aemet en Andalucía ha apostillado que "van a sufrir oscilaciones, subiendo y bajando dos o tres grados cada día". En concreto, ha indicado que suben el martes, bajan el miércoles, vuelven a subir el jueves y luego "el viernes experimentan un descenso más apreciable, de unos seis o siete grados", mientras que durante el fin de semana vuelven a recuperarse paulatinamente.

En cambio, ha añadido que las mínimas no van presentar cambios significativos durante la semana, situándose en torno a los diez u once grados en el Valle del Guadalquivir, "unas temperaturas relativamente altas para esta época del año".

Por otra parte, Del Pino ha afirmado que los vientos "no serán muy importantes durante toda la semana", a excepción de todo el área gaditano del Estrecho, donde la Aemet ha declarado avisos amarillos para la jornada del martes. No obstante, ha señalado que durante el miércoles los vientos carecerán de la fuerza necesaria para decretar alerta amarilla, mientras que el jueves y el viernes "se esperan vientos de levante fuertes o muy fuertes" en la mencionada zona.