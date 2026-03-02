Andalucía espera la llegada de la borrasca Regina este martes con lluvias que podrían persistir durante toda la semana

Archivo - Imagen de archivo de una mujer protegiéndose de la lluvia en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera la llegada de la formación de la borrasca Regina durante este martes, 3 de marzo, que se situará inicialmente en el Golfo de Cádiz y que "traerá inestabilidad" en forma de nubosidad y precipitaciones "quizás durante toda la semana" en el territorio andaluz y con lluvias "más frecuentes e intensas durante el martes y el miércoles".

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha precisado que las lluvias comenzarán en el sur de la comunidad andaluza, "tanto en la parte atlántica como en la mediterránea", pero luego se irá extendiendo en todo el territorio andaluz.

Asimismo, el meteorólogo ha advertido que "se espera que se reactiven de nuevo el jueves y sobre todo el viernes, dejando precipitaciones en forma de chubascos". En esta línea, ha considerado que durante el fin de semana podrían persistir estos chubascos "de forma intermitente, con periodos sin precipitación que alternarán con otros con más lluvia", aunque ha descartado que durante las jornadas del sábado y del domingo se presenten lluvias "de forma continua".

En relación, ha concretado que la Aemet ha indicado avisos amarillos por lluvias en la comarca gaditana de Estrecho, desde las 3,00 horas del martes hasta las 12,00 horas del miércoles, donde podrían registrarse quince litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 en doce horas.

Del Pino ha detallado que también se ha declarado alerta amarilla por vientos a partir de este lunes, puesto que "al tener una borrasca tan cerca, posiblemente genera viento", y por fenómenos costeros hasta el jueves que "empiezan en el litoral almeriense y se irán propagando al litoral granadino, malagueño e incluso gaditano".

En este sentido, ha apostillado que los vientos comenzarán soplando de levante durante el transcurso de la borrasca Regina, pero que "irán cambiando de dirección y, a partir del jueves, soplarán de poniente". No obstante, ha indicado que, en cualquier caso, "va a soplar con más intensidad en las costas", donde el oleaje "podría persistir probablemente hasta el final de la semana".

Por otra parte, las temperaturas diurnas experimentarán un descenso puntual durante el miércoles, donde las máximas bajarán entre tres y cuatro grados. Por su parte, las nocturnas también bajarán durante el jueves, aunque sufrirán un descenso más suave.