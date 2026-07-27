Andalucía espera la llegada de una cuarta ola de calor "contenida", pero "persistente" con máximas de 41 grados

Archivo - Una pareja pasea protegida del sol con sombreros y gorras en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera la llegada de la cuarta ola de calor, de caracter "persistente, pero contenida, no tan intensa como las anteriores", pero con máximas que oscilarán entre los 40 y 41 grados desde el miércoles hasta "al menos" este domingo, 2 de agosto.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha matizado que en la jornada del miércoles 29 las temperaturas sufrirán un descenso en la parte baja del Guadalquivir por vientos "no muy extensos" de Poniente, "sobre todo en Sevilla", que volverán a subir a partir del jueves.

"Hay un poquito de aire africano en altura", ha precisado el meteorológico, que ha matizado que el ascenso de las temperaturas no será notorio a la altura de la superficie, motivo por el que esta cuarta ola de calor no será tan intensa como las predecesoras, aunque persista en el tiempo, al menos, hasta el cierre de la semana.

Asimismo, el especialista ha explicado que este aire africano vendrá acompañado de polvo en suspensión, pero "no mucho". "No hay datos significativos. Se está viendo por algunos sitios como Córdoba y suciedades incluso en Sevilla. Se ve también un poco la atmósfera muy turbia, está por todos sitios, pero no es alarmante", ha indicado.

Por otra parte, Del Pino ha señalado que la presencia de vientos será notoria únicamente el lunes y el martes en el Estrecho (Cádiz) y en la campiña jerezana cercana al litoral, mientras que el resto de la semana "se queda estancada la atmósfera", aunque el miércoles "puede que se note un poco viento del oeste en Sevilla".

Al hilo, estos vientos esperados de cara al lunes y al martes provocan que se haya decretado avisos amarillos por fenómenos costeros en el litoral de Cádiz, aunque cesarán, al igual que los vientos, a partir del miércoles.

Además, el experto ha agregado que, al igual que se han producido en la semana anterior, pueden volver a darse tormentas en la provincia de Almería, con probabilidad de ir acompañada de precipitaciones durante el fin de semana. Estas tormentas con lluvia también se esperan en las sierras béticas, en la provincia de Jaén y en Granada durante las citadas jornadas.