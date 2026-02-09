Andalucía espera tres frentes con lluvias menos intensas respecto a la semana pasada y tregua a partir del sábado

Archivo - Imagen de archivo de dos mujeres cruzando protegiéndose de fuertes lluvias bajo sus respectivos paraguas en un paso de peatones en Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera la llegada de tres frentes activos en las jornadas del lunes, miércoles y jueves, que dejarán acumulaciones de agua de menor envergadura y cuantía por metro cuadrado que las sufridas en la semana anterior tras el paso de las sucesivas borrascas que azotaron a la comunidad. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha precisado que seguirán registrándose lluvias hasta el viernes --con una tregua durante el fin de semana-- que "no tienen que ver con las situaciones de los días anteriores".

En este sentido, el delegado territorial de la Aemet ha concretado que el frente activo está dejando este lunes lluvias "que pueden superar los cien litros por metro cuadrado en Grazalema (Cádiz) en doce horas", así como de 60 en el mismo periodo de tiempo en la comarca malagueña de Serranía de Ronda y en la gaditana del Estrecho. Asimismo, ha apuntado que en la zona jiennense de Cazorla y Segura podrán caer "hasta 40 litros en doce horas", aunque ha advertido que a lo largo del día esa cifra puede duplicarse.

En cambio, Del Pino ha precisado para la jornada del miércoles se espera una "alternancia de periodos con lluvia y periodos sin lluvias, siendo más frecuentes los periodos sin precipitaciones". No obstante, ha indicado que el frente previsto para el jueves y el viernes será más activo y dejará más precipitaciones, "sobre todo en la mitad norte de Andalucía", con precipitaciones "más abundantes y más intensas". Al hilo, no ha descartado que durante estas jornadas también se puedan producir acumulados similares en Grazalema, aunque no tendrán la intensidad de las lluvias registradas en la semana anterior".

El meteorólogo ha apuntado a una tregua de lluvias de forma generalizada en toda la comunidad a partir del sábado y el domingo, puesto que se espera que "el anticiclón se sitúe sobre la península y se espere que no llueva". Sin embargo, Del Pino ha matizado que en la jornada del sábado sí pueden presentarse algunas de forma puntual en algunos lugares.

Por otra parte, ha advertido de la presencia de "mucho viento" en Almería, con avisos por vientos moderados a fuertes en algunas de sus comarcas. Así, ha apostillado que de forma general en la zona oriental de la comunidad se espera que los vientos soplen de componente oeste de moderados a fuertes desde el lunes hasta el viernes. En esta línea, ha concretado que estos vientos vendrán asociados de avisos costeros indicados por parte de la Aemet en las costas de Granada y Almería.

En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas, el delegado territorial de la Aemet ha apuntado que no se van a experimentar grandes cambios de aquí al jueves, con máximas y mínimas que son relativamente altas para esta época del año. En este sentido, ha considerado que "la gente siente frío, pero las temperaturas son altas", puesto que la sensación térmica "es menor a las que reflejan los termómetros".

En cambio, Del Pino ha pronosticado que tanto las nocturnas como, en menor medida, las diurnas, experimentarán un bajada conforme los cielos se despejen a partir del viernes, "hasta situarse en torno a los cinco o seis grados en el domingo, temperaturas habituales en esta época del año".