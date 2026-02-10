Por Andalucía exige la construcción de un nuevo centro de salud en Villarrubia, en Córdoba

Rosa Rodríguez (izda.) e Inma Nieto (centro), ante el actual Consultorio de Villarrubia, junto a miembros del Consejo de Distrito de la barriada. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía llevará de nuevo a las instituciones la exigencia de que "se construya un nuevo centro de salud" en la barriada periférica de Villarrubia, en la capital cordobesa, en respuesta a una "reivindicación histórica de los vecinos y vecinas que continúa sin respuesta por parte del Gobierno andaluz del PP".

Según ha informado la coalición de izquierdas en una nota, la candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, y la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, han visitado la barriada y han mantenido un encuentro con representantes del Consejo de Distrito, quienes les han informado de las carencias del actual centro sanitario.

Rodríguez ha señalado que el centro de salud existente "no da respuesta a las necesidades de una barriada en la que residen más de 10.000 personas". Se trata de unas "instalaciones pequeñas y obsoletas que han quedado claramente insuficientes. Villarrubia necesita un nuevo centro de salud que dé respuesta a todas y cada una de las necesidades de sus vecinos y vecinas. El actual centro se ha quedado pequeño y no está a la altura de una barriada con esta población".

La candidata ha afirmado que "el PP lleva años dando la espalda a Villarrubia", pues "prometió en la anterior campaña electoral, hace ya casi cuatro años, la construcción de este centro de salud, pero a día de hoy no sabemos nada. Es más, el proyecto vuelve a quedar fuera de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026".

Rodríguez ha subrayado que esta situación es "una muestra más de la nula apuesta del PP por los servicios públicos y, en concreto, por un derecho tan fundamental como es la sanidad". En este sentido, ha recordado que "la única que garantiza el derecho a la sanidad, con independencia del nivel de renta de las familias, es la sanidad pública".

A este respecto, ha criticado el "deterioro del sistema sanitario andaluz en los últimos años. Estamos viendo cómo aumentan las listas de espera, cómo en Atención Primaria se superan los 15 días para ver a un médico de Familia" y también "las urgencias colapsadas, los hospitales desmantelados y la falta de especialistas, como en Pediatría. No es de recibo que los vecinos y vecinas de Villarrubia sigan sufriendo esta situación", ha añadido la candidata.

Rosa Rodríguez ha asegurado que en Por Andalucía se comprometen "a trabajar y a pelear para que este centro de salud sea una realidad. Vamos a exigir que el proyecto se incluya, y seguiremos luchando" en la próxima legislatura, mostrando su confianza en que "la ciudadanía respalde a Por Andalucía para poder impulsar desde el Gobierno andaluz una sanidad pública fuerte y de calidad, para Villarrubia y para toda la provincia de Córdoba".