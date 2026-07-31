Andalucía expresa apoyo a Ceuta y Melilla y pide al Gobierno "restablecer la normalidad" lo antes posible

Varios migrantes intentan cruzar a nado la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en - Jesús Torres - Europa Press

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha expresado este viernes su apoyo a los ciudadanos y ejecutivos de Ceuta y Melilla, ante la entrada masiva de migrantes, y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que restablezca "la normalidad en ambas ciudades autónomas en el menor tiempo posible, ante el temor de que la prolongación de esta situación pudiera dar lugar a sucesos que alteren la convivencia pacífica en ellas".

El Ejecutivo andaluz ha emitido un comunicado "ante la gravedad de la situación que se está viviendo en Ceuta, donde, según los datos oficiales, unos 50.000 inmigrantes han cruzado la frontera de manera irregular en las últimas 24 horas".

La Junta ha expresado "la solidaridad del pueblo andaluz con los ciudadanos ceutíes, así como su apoyo a su gobierno autonómico, que se está viendo obligado a afrontar una situación insostenible en el ámbito social y de la seguridad".

Asimismo, el Gobierno andaluz ha mostrado su preocupación por la situación en Melilla, ciudad en la que también se "están produciendo entradas masivas de inmigrantes sin control".

La Junta de Andalucía ha lamentado "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" y le ha exigido "que asuma su obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España, así como la seguridad en todo el territorio español".

De la misma manera, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "restablezca la normalidad en ambas ciudades autónomas en el menor tiempo posible, ante el temor de que la prolongación de esta situación pudiera dar lugar a sucesos que alteren la convivencia pacífica en ellas".

Varios consejeros andaluces se han pronunciado este viernes sobre estas situaciones. Así el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado la "máxima preocupación" por la situación que se ha generado en Ceuta con la llegada masiva de migrantes y ha pedido al Gobierno central que "reaccione" y atienda a las peticiones de "emergencia" que le está haciendo la ciudad autónoma.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado la "profunda preocupación" del Gobierno andaluz, por la situación que se está viviendo en Ceuta, ante la "avalancha" migratoria que está sufriendo la ciudad autónoma, asegurando que "lo que está pasando en Ceuta es algo que en la Unión Europea (UE) del siglo XXI no debería ocurrir jamás", y ha señalado la "incapacidad" del Gobierno de España en el control de fronteras.

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha considerado que "lo que está ocurriendo en Ceuta", con la llegada de miles de personas en las últimas horas desde Marruecos, es "el reflejo de esa política caótica en materia migratoria que lleva" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha urgido a asumir su "responsabilidad" en esta cuestión.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que "todos estamos asistiendo atónitos y escandalizados a la crisis humanitaria y migratoria que está viviendo la hermana ciudad de Ceuta", con una "ausencia total de política migratoria por parte del Gobierno de España". "La Guardia Civil se ve absolutamente superada y nuestros socios europeos ven con alarma como el Gobierno no hace absolutamente nada", ha añadido.