Andalucía fue con 16 días la segunda comunidad que menos tardó de media en pagar a sus proveedores en julio

MADRID/SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) se situó el pasado mes de julio en 16,03 días en Andalucía, que fue así la segunda comunidad autónoma con una cifra más baja en dicho periodo de tiempo, sólo superada por Galicia, con 14,41 días.

De media, el Periodo Medio de Pago a Proveedores de las comunidades autónomas se redujo en 0,94 días en julio en relación al mes anterior (-3,42%), hasta los 26,52 días, de nuevo por debajo de los 30 días que marca el plazo legal, según datos del Ministerio de Hacienda difundidos este martes y consultados por Europa Press.

De esta manera, en todas las administraciones públicas --Administración Central, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Fondos de la Seguridad Social-- ha descendido el periodo medio de pago a proveedores en el séptimo mes del año.

El plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en 23,01 días en julio, lo que supone un descenso de 0,07 días en relación con el mes anterior. Por su lado, la ratio de operaciones pagadas se ha situado en 23,81 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 21,73 días.

Las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 28,73 días en el mes de julio. Si se compara con el mismo mes del año anterior, el plazo de pago en las Corporaciones Locales mejora en 12,93 días.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 8,52 días en julio, 0,59 días menos que en el mes previo.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS CCAA

En relación con la composición del PMP en las autonomías, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 22,41 días y la de operaciones pendientes de pago en 32,39 días, lo que supone 0,75 días menos en la ratio de operaciones pagadas y un descenso de 0,34 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior, respectivamente.

Por autonomías, Región de Murcia (68,17 días), Islas Baleares (32,28 días) y Comunidad Valenciana (31,60 días) son las que mayor periodo medio de pago a proveedores tuvieron en julio.