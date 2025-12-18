Andalucía "intensificará" la detección precoz de casos de violencia machista ante "preocupante" incremento de asesinatos

Archivo - Señal contra la violencia machista. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha mostrado este jueves partidario de "intensificar" las labores sociales para la detección precoz de posibles casos de violencia machista ante lo que ha calificado de "preocupante" aumento de asesinatos machistas en Andalucía en 2025, con catorce frente a los diez del año pasado.

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla, el delegado del Gobierno ha considerado "muy necesarias" medidas como la reunión del comité de crisis para analizar la situación actual del sistema de protección y vigilancia contra la violencia machista.

En este punto, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que se sumen al sistema VioGen. Hace ahora casi un año, el Congreso de los Diputados aprobaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El nuevo acuerdo amplía a 461 las medidas frente a las 290 iniciales e incorpora nuevos ámbitos como la violencia vicaria, la violencia económica, la digital y la atención específica a mujeres rurales y con discapacidad.

Andalucía contabiliza catorce mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 30 años en la localidad sevillana de El Viso del Alcor. El Ministerio ha elevado a 43 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.338 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo.

Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con catorce casos. Le sigue Madrid con cuatro; Asturias, Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana, con tres; Canarias, Galicia y Murcia, con dos; y Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja y País Vasco, con uno cada una.