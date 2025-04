Andalucía no decidirá una posible desescalada del nivel de emergencia sin garantía de que "no hay vuelta atrás"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (i), al inicio de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia de Andalucía por - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado este martes que no se decidirá una posible desescalada del nivel de emergencia bajo el que está la comunidad autónoma como consecuencia del apagón hasta que no haya "garantía de que no hay una vuelta atrás y de que no hay riesgo en estos momentos de correr de nuevo un serio peligro en materia de suministro o de comunicaciones".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que están en contacto permanente este martes con el Ministerio de Interior y ha querido dejar claro que cuando la Junta entienda que hay una "alta dosis de normalidad" en todas las provincias, cuya situación se está analizando profundamente, será el momento de tomar la "decisión de una posible desescalada de los niveles".

Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio del Interior con la declaración de emergencia de interés nacional para las comunidades de Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana tras la caída del sistema eléctrico en todo el territorio español peninsular ocurrido a las 12,30 horas de este lunes. Andalucía solicitó al Gobierno central esa declaración de emergencia.

"Estamos claramente ante una emergencia nacional y, por ello, Andalucía fue de las primeras en tomar esta decisión", ha indicado Sanz, apuntando que los problemas causados por el apagón en la red eléctrica, en transportes o en relación con la seguridad ciudadana y el orden público superan el marco competencial de la administración autonómica.

Esa declaración de emergencia, según ha señalado Sanz, supone una "coordinación importante", que es lo que se requiere en este momento.

Sanz ha confiado en que se sepa qué ha pasado y ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que ha dicho en sus comparecencias de las últimas horas, "no descarta absolutamente nada".

Ha señalado que, en los contactos que se están manteniendo con el Ministerio del Interior, la Junta está planteando que, antes de tomar alguna decisión respecto a los niveles de la emergencia" en la comunidad, se garantice que lo que ocurrió ayer "no va a volver a ocurrir".