Por Andalucía pide que Canal Sur destine a memoria democrática "al menos mismo tiempo" que a programación taurina

Sesión de la comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en comisión con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a que Canal Sur destine a la "difusión de la memoria democrática" de la comunidad autónoma "al menos el mismo tiempo de emisión y la misma financiación que le destina actualmente a la programación taurina".

Así se recoge en la primera de las dos propuestas incluidas en esta iniciativa parlamentaria relativa a memoria democrática en la RTVA, consultada por Europa Press y pendiente de debate en la comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales.

En concreto, Por Andalucía plantea con esta PNL que el Parlamento inste "al director general de la RTVA, en cumplimiento con la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, a destinar, al menos, el mismo tiempo de emisión y la misma financiación que le destina actualmente a la programación taurina a la difusión de la memoria democrática de Andalucía".

En segundo lugar, la iniciativa plantea que el Parlamento inste "al director general de la RTVA, en cumplimiento de su función de servicio público, a incorporar en su programación la emisión de material audiovisual dedicado a la memoria democrática, así como de la serie documental 'Los archivos secretos del NO-DO', cuyo valor histórico y pedagógico resulta esencial para visibilizar la propaganda, la manipulación y la desinformación franquista, y para fomentar el derecho a conocer la verdad de la ciudadanía".

De igual forma, el grupo que integra a diputados de Podemos e Izquierda Unida (IU) quiere que el Parlamento emplace a la RTVA a "impulsar una línea de apoyo y financiación a aquellos proyectos audiovisuales que estén orientados a favorecer la memoria democrática de Andalucía".

En la exposición de motivos para justificar esta proposición no de ley, se parte de la premisa de que Canal Sur, "el medio público de todos los y las andaluzas", se ha convertido "en un instrumento donde la imparcialidad, la independencia editorial y el pluralismo informativo han sido relegados en favor de una agenda programática perfectamente alineada con las posiciones del actual Gobierno del Partido Popular en Andalucía".

CRÍTICA A LA "AUSENCIA CASI ABSOLUTA" DE CONTENIDOS DE MEMORIA

"En este contexto --continúa la exposición de motivos--, la ausencia casi absoluta de contenidos relacionados con la memoria democrática no es un accidente ni un olvido técnico, sino que se trata del resultado directo de una elección política".

Para el grupo Por Andalucía, "la dirección de la RTVA ha optado por bloquear o minimizar cualquier iniciativa que permita explicar la represión franquista, la violencia institucional, la maquinaria propagandística del régimen o el papel de Andalucía en la lucha por la libertad y los derechos humanos".

Tras señalar que "esta omisión responde a una visión ideológica que incomoda con la verdad histórica y que prefiere sostener un relato despolitizado, superficial y acrítico de nuestro pasado reciente", desde Por Andalucía llaman la atención acerca de que, paralelamente, la programación taurina en Canal Sur "recibe financiación, estructura y continuidad, incluso a costa de la pluralidad programática y de la función educativa que corresponde a un canal público".

En concreto, desde Por Andalucía critican que "en casi cuatro años" se ha dotado a Canal Sur de "alrededor de ocho millones y medio de euros para 161 retransmisiones de corridas de toros y para 126 programas de 'Toros para todos'", un "despropósito" que, en opinión de este grupo parlamentario, "expresa una jerarquía de prioridades construida desde una perspectiva partidista, que antepone contenidos afines a su marco ideológico y relega, cuando no censura de facto, aquellos que podrían contribuir a un debate crítico y a una ciudadanía mejor informada".

En esa línea, el grupo de la confluencia de partidos de izquierda detecta una pretensión en la RTVA de "evitar cualquier programación que moleste a quienes consideran incómodo el recuerdo histórico de la dictadura", y de "mantener un vacío de conocimiento que debilita la cultura democrática y reduce la capacidad crítica de la ciudadanía".

"La marginación sistemática de la memoria democrática supone, además, un desprecio hacia las víctimas del franquismo y hacia las familias que siguen reclamando verdad, justicia y reparación", denuncia igualmente esta PNL, que concluye que "resulta imprescindible corregir esta deriva y obligar al director general de la RTVA a adoptar una política programática coherente con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".