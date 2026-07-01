Por Andalucía pide a Moreno que explique "cuantos derechos van a salir lesionados" en su acuerdo con Vox

1100700.1.260.149.20260701105615 El diputado de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha calificado de "teatrillo" la primera votación lo sucedido este martes en la primera votación para la investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno. Asimismo, se ha mostrado convencido en que el acuerdo de gobierno entre los populares y Vox "ya está cocinado".

"Todo parece indicar que esta preboda va a tener una continuación en una boda inminente", ha asegurado en una rueda de prensa este miércoles en el parlamento andaluz a la par que ha insistido que "hay motivos para estar preocupados" sobre las condiciones del posible acuerdo.

En esta línea, ha vuelto a advertir de la posible pérdida de derechos para las personas migrantes, las mujeres o el colectivo Lgtbi al mismo tiempo que ha pedido a Moreno que dé explicaciones sobre el contenido del posible acuerdo.

"Que no convierta un debate de investidura en un puro trámite en el que no se dan explicaciones de las políticas que se van a llevar a cabo y de cuántos de los derechos y libertades van a salir lesionados con su acuerdo de gobierno", ha aseverado.

"¿Cuál va a ser el menú del convite que van a devorar derechos de la ciudadanía andaluza", ha señalado Sánchez Rufo quien ha calificado a Moreno como "un soldado disciplinado a las órdenes del comandante Feijóo". Asimismo, ha asegurado que las negociaciones para formar gobierno en Andalucía "se están llevando a cabo desde Madrid".

"Está plegado a la estrategia del Partido Popular a nivel nacional. Pasó con la quita de la deuda y ha pasado con tantas y tantas cosas en las que ha renunciado a defender los intereses de Andalucía", ha destacado en referencia a Moreno.

El parlamentario de Por Andalucía ha señalado el intento de "trilerismo político" de Moreno para que las fuerzas de izquierda facilitaran la investidura. "Yo le pido los votos a la izquierda para no tener que gobernar con la extrema derecha, pero para gobernar con las políticas de la extrema derecha y claro la oposición progresista de este Parlamento de Andalucía no cayó en la trampa", ha señalado.

Por ello, Sánchez Rufo ha vuelto a defender que desde su grupo van a hacer una oposición "firme". "Vamos a sentir mucho más que no le dé vergüenza aplicar las políticas que va a aplicar como producto de este acuerdo con Vox", ha aseverado.