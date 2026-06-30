Montero ve un "fraude" el debate de investidura de Moreno: "Escurre el bulto" del acuerdo con Vox que rompe su "marca"

1100700.1.260.149.20260630164552 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en el debate de investidura de Juanma Moreno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sostenido este martes que el debate de investidura del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se está sustanciando en el Parlamento andaluz es "un fraude", porque en él no se está abordando el contenido del acuerdo que ha augurado que los 'populares' van a suscribir con Vox, sobre el que el candidato "escurre el bulto" y que le da "vergüenza" porque supone que, con él, se le cae la "marca" política que se había construido.

Así lo ha venido a trasladar la también portavoz del Grupo Socialista durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno en el Pleno del Parlamento, que la dirigente del PSOE-A ha tachado de "fraude", porque en él no se ha hablado de "los extremos del acuerdo" que van a permitir al candidato 'popular' "ser presidente", ha dicho en alusión al pacto que PP-A y Vox han reconocido estar negociando y que quieren alcanzar.

En esa línea, ha reprochado a Moreno que emplee "circunloquios que no llevan a ningún lado, que transitan lugares comunes", y que no detalle "qué proyecto" quiere que le vote el Parlamento y que "presenta por Andalucía".

Por ello, la líder del PSOE-A ha pedido a la Mesa del Parlamento que, "si efectivamente va a haber un acuerdo" entre el PP-A y Vox, "se vuelva a discutir el contenido" del mismo en el Pleno de la Cámara "antes de la votación" prevista para el próximo jueves si fracasa la que se realizará este martes por la tarde, y en la que Vox ya ha anunciado que votará en contra de la candidatura de Moreno.

Montero ha señalado que "lo contrario", es decir, que no se debata sobre los términos del posible acuerdo antes de la segunda votación, sería "un fraude" para "una investidura que no quiere entrar en el fondo".

Además, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que Moreno "se avergüenza de tener que llegar a un acuerdo con Vox porque destruye su papel de moderación, no porque no comparta la política" del partido de Santiago Abascal, sino "porque le pone al descubierto lo que desde el primer día ha ocurrido en Andalucía bajo la 'marca Juanma', que no es más que la privatización de servicios públicos y el aprovechamiento de las políticas del Gobierno de España", ha sentenciado Montero.

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