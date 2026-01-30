Por Andalucía pide "no mercadear con el dolor" de víctimas del accidente de tren para "desgastar al adversario político"

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido este viernes contra quienes puedan tener la intención de "mercadear con el dolor" de las víctimas del accidente de tren registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) con el fin de "desgastar al adversario político".

La también miembro de la dirección de IU Andalucía se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Córdoba, y al hilo de la misa funeral que en memoria de las 45 víctimas mortales de dicho siniestro se ofició este pasado jueves en Huelva, presidida por los Reyes de España.

Inma Nieto ha comenzado señalando que la misa coincidió en hora con la sesión extraordinaria que este pasado jueves vivió el Parlamento andaluz, y al respecto ha advertido de que "probablemente no hubo más presencia" de representantes políticos en dicho funeral "porque quien puso fecha y hora" de dicho pleno de la Cámara andaluza "lo impidió", teniendo en cuenta que dicha sesión extraordinaria "podía haber empezado a las diez de la mañana" o "podía haberse hecho hoy".

Dicho esto, la portavoz de Por Andalucía ha sostenido que "ahora no estamos para pasar lista", y ha advertido contra la "impostura" de quienes puedan querer "desgastar al adversario político mercadeando con el dolor de estas familias", y de querer colgarse "la medalla de que es más bueno".

"Creo que estamos muy mayores para estas cosas", ha comentado Inma Nieto, que ha remarcado que, tras el accidente de Adamuz, "faltan 45 personas de sus casas", en referencia a los fallecidos en el siniestro, y "hay que tomarse las cosas con un poquito más de seriedad".

También ha sostenido que en su grupo político parten "de la base, hasta que no nos pongan por delante papeles que lo desacrediten, de que todo el mundo ha hecho todo lo que ha podido y un poco más". "Y cuando tengamos encima de la mesa el resultado de la investigación, sabremos qué ha sido inevitable y qué se hubiera podido evitar, y ahí habrá que socializar unas conclusiones y pedir unas responsabilidades", ha agregado.

En esa línea, Inma Nieto ha llamado a respetar "el dolor de las víctimas" y a dejar "esa tentación de sacar la calculadora electoral para ver si desgastan al de enfrente o al otro".

También ha apuntado que si el PP "quería una presencia masiva en el funeral, no debió hacerlo coincidir con actividad institucional en Sevilla", y al respecto ha subrayado que "había muchos diputados de Huelva que no pudieron ir" a la misa, "incluso conociendo a fallecidos" en el accidente, "porque estaban en el Pleno (del Parlamento) al que le había convocado el Partido Popular".