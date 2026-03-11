Por Andalucía pone como ejemplo al modelo de Covap y exige a la Junta acotar la instalación de megaplantas en Córdoba

Rosa María Rodríguez (4ª dcha.), junto a cargos públicos y orgánicos de IU, durante su visita a Covap. - POR ANDALUCÍA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La candidata de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha visitado las instalaciones de la cooperativa Covap en Pozoblanco (Córdoba), donde ha puesto como ejemplo su modelo económico y ha reclamado a la Junta de Andalucía "que regule y acote la proliferación de megaplantas energéticas, macrogranjas y plantas de biogás impulsadas por fondos de inversión foráneos que no responden al interés general de la provincia".

Según informa Por Andalucía en una nota, durante la visita, Rodríguez ha estado acompañada, entre otros, por el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y la portavoz de IU en la Diputación cordobesa, Irene Ruiz, además de cargos públicos y orgánicos de IU Pozoblanco, y ha mantenido un encuentro con responsables de la cooperativa para conocer de primera mano su modelo productivo y sus proyectos vinculados a la sostenibilidad.

Tras ello, Rodríguez ha explicado que desde Por Andalucía se apuesta por "un modelo de desarrollo sostenible que combine la rentabilidad económica y la protección del medio ambiente", en este caso "por sistemas productivos que garanticen la sostenibilidad ambiental".

Así, en Por Andalucía están "a favor de las energías renovables, de las plantas de biogás y de las placas solares, pero siempre que estén vinculadas al territorio, que no destruyan el suelo productivo y tengan interés social para el desarrollo de la comarca y de la provincia".

La candidata ha advertido de la situación que se está dando en Córdoba, "con numerosos proyectos promovidos por grandes fondos de inversión", señalando que "por toda la provincia se están intentando instalar numerosos proyectos de este tipo, y eso pone en peligro la estabilidad del territorio y el desarrollo futuro de la provincia", ha afirmado.

En ese sentido, ha criticado el modelo que, a su juicio, está detrás de muchas de estas iniciativas, asegurando que no se puede "permitir que se venda la provincia de Córdoba a fondos de inversión que aterrizan aquí, esquilman los recursos y no generan potencialidad ni oportunidades reales para nuestro territorio".

Frente a ello, Rodríguez ha puesto como ejemplo el modelo de Covap, una cooperativa que, según ha destacado, "no solo genera empleo, sino que apuesta por la economía circular, por la autosuficiencia energética, con la incorporación de nuevas tecnologías, como plantas solares, de biomasa o de biogás, que permiten reducir emisiones de carbono y avanzar hacia una mayor sostenibilidad".

La candidata ha defendido que "este modelo cooperativo, en el que participan numerosas ganaderías familiares de vacuno de leche y de ganadería extensiva, es el que debe protegerse desde las administraciones públicas. Este es el modelo que hay que cuidar y proteger, el que arraiga al territorio, genera oportunidades para que la gente pueda quedarse a vivir en nuestros pueblos, y contribuya al desarrollo de la comarca y de la provincia", ha subrayado.

Por ello, desde Por Andalucía han reclamado a la Junta de Andalucía "que regule la implantación de grandes plantas energéticas y macrogranjas, para evitar proyectos que no estén vinculados al tejido productivo local, que incrementan la contaminación, y que afectan negativamente a la dehesa y a la ganadería extensiva", en este caso en la comarca de Los Pedroches, en el Norte de la provincia.

Así, "no tiene sentido que se instalen plantas de biogás donde no hay actividad ganadera, o donde las necesidades ya están cubiertas, o megaplantas solares que ocupan grandes extensiones de territorio y no generan empleo. Ese tipo de proyectos solo contribuyen a degradar el entorno y no aportan nada al desarrollo comarcal y de la provincia", ha señalado.

Rodríguez ha avanzado que Por Andalucía trabajará para "incentivar y proteger modelos cooperativos" como el de Covap, si tiene la oportunidad de gobernar en Andalucía, de modo que van a "defender" a las cooperativas vinculadas al territorio, "frente a los fondos de inversión, que solo vienen a especular y a aprovechar los recursos de la provincia sin ofrecer ninguna contraprestación real a la ciudadanía".