Por Andalucía presentará esta semana la candidatura de Antonio Maíllo a la Junta en un acto en Sevilla

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición 'Por Andalucía' tiene previsto organizar este próximo viernes, 13 de febrero, un acto de presentación de la candidatura de Antonio Maíllo (IU) a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas andaluzas, que se celebrarán en una fecha aún por determinar de este año 2026.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la confluencia de izquierdas --de la que forman parte Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz--, el acto se celebrará a partir de las 18,30 horas del 13 de febrero en el teatro Salvador Távora de Sevilla.

El cartel que anuncia este acto ya ha comenzado a difundirse por redes sociales, acompañado de un mensaje que indica "Por lo público, por nuestra tierra, por el futuro que merecemos. Nos vemos el 13 de febrero. Andalucía tiene solución, ¡vamos a ello!".

La candidatura del coordinador federal de IU como cabeza de lista de Por Andalucía en las próximas elecciones andaluzas trascendió a finales del año pasado, en concreto, el 20 de noviembre de 2025, la víspera de que el propio Maíllo convocara a los medios de comunicación en Sevilla para informar de su candidatura y de las razones que le habían llevado a dar el paso de volver a la primera línea de la política andaluza, que abandonó cuando en 2019 renunció a su escaño en el Parlamento autonómico y a su puesto como coordinador general de IU Andalucía.

El nombre de Antonio Maíllo como cabeza de lista de la coalición Por Andalucía sorprendió cuando se dio a conocer, porque en las semanas anteriores las distintas organizaciones que se han alineado en esta confluencia habían celebrado primarias internas para elegir a sus candidatos, y por parte de IU había resultado vencedor en dicho proceso el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba.

Sin embargo, tras dichos procesos, la mesa de partidos de la confluencia acordó designar a Maíllo como su aspirante a la presidencia de la Junta a petición de los candidatos proclamados por cada una de estas tres formaciones; es decir, Ernesto Alba (IU), Esperanza Gómez (Movimiento Sumar) y José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

Maíllo volverá así a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía como ya ocurrió en las elecciones de 2015, sin que ello suponga renunciar a sus responsabilidades orgánicas en IU, dado que seguirá como coordinador federal, cargo para el que tiene otros dos años de mandato.

En las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, Maíllo concurrió como 'número dos' --candidato a la Vicepresidencia de la Junta-- de la coalición Adelante Andalucía que entonces lideró quien en aquel momento era coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

En una carta a la militancia de IU, Antonio Maíllo explicó que iba a encabezar la propuesta de 'Por Andalucía' en las próximas elecciones tras "meses de escucha con organizaciones sociales, sindicales y municipalistas que demandan una alternativa cohesionada", e indicó que daba este paso "con serenidad, sentido de responsabilidad y con la convicción de que Andalucía puede volver a ser un referente de justicia social si se suman fuerzas y se actúa pensando en la gente de esta tierra".

En los comicios del 19 de junio de 2022, la coalición 'Por Andalucía' integró a IU, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos Andalucía, Alianza Verde y Verdes-Equo, formaciones estas tres últimas que, en cambio, se han desmarcado, al menos hasta ahora, de esta confluencia de cara a la cita con las urnas de este año.

Así, Podemos Andalucía ya ha celebrado primarias para elegir a su candidato a la Junta, proceso del que resultó vencedor el actual parlamentario por Cádiz del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado.

Paralelamente, en las últimas semanas se han ido confirmando nombres de algunos de los candidatos que concurrirán en las listas de Por Andalucía, al margen del de Maíllo, y entre los que figuran los ya citados de Ernesto Alba, que concurrirá por Málaga, y de la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, que será cabeza de lista por la provincia de Cádiz.

En las últimas elecciones andaluzas celebradas hasta ahora, el 19 de junio de 2022, venció con mayoría absoluta --traducida en 58 escaños-- el PP-A liderado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mientras que Por Andalucía fue la cuarta formación más votada y logró cinco escaños en el Parlamento, de los que tres fueron a parar a candidatos de Podemos --Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado--, uno para la dirigente de IU Inma Nieto --que fue la aspirante a la presidencia de la Junta--, y otro para la citada Esperanza Gómez.