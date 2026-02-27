Por Andalucía rechaza aplicar de forma provisional el acuerdo UE-Mercosur porque "ni es neutro ni reversible"

Archivo - El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, en una imagen de archivo. - IU ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha considerado este viernes que la iniciativa que impulsa la Comisión Europea de aplicación provisional del acuerdo Unión Europea-Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), pendiente como está de su ratificación por el Parlamento Europeo o la causa judicial abierta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "no es jurídicamente sólida ni institucionalmente apropiada".

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha advertido de que "los acuerdos comerciales no son neutros ni reversibles" por cuanto ha sostenido que su aplicación deriva en "crear derechos de acceso al mercado, compromisos regulatorios y decisiones de inversión", de manera que "no se deshacen sin costes muy serios".

Valero ha esgrimido que "debe rechazarse" esa aplicación provisional que impulsa la Comisión Europea sin el aval de la Eurocámara, además de recordar que "sigue pendiente del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Ha recordado que un fallo contrario del TJUE que se traduciría en hacer modificaciones en el texto obligaría a la Comisión a "renegociar aspectos clave con los países del Mercosur".

"Eso abriría un escenario de enorme incertidumbre jurídica y política que Europa no necesita", ha precisado el líder de IU Andalucía en este sentido, antes de reafirmarse en calificar de "aún más grave" que este paso de la Comisión Europea "vacía de contenido el papel del Parlamento como garante de control democrático".

"Cuando un tratado ya está produciendo efectos económicos y jurídicos reales, votar en contra deja de ser una opción políticamente viable y eso altera el equilibrio institucional", ha afirmado Toni Valero.

El coordinador de IU Andalucía ha alertado de "la inseguridad jurídica para empresas y Estados miembros", al tiempo que ha apelado a que "la previsibilidad es un principio básico del Derecho europeo" y que en este momento con esa superposición de los roles entre las instituciones comunitarias "se está debilitando"

Tras invocar la existencia de "una oposición social y parlamentaria clara", Valero ha recordado que esta semana el Partido Popular y el Partido Socialista "han bloqueado en el Congreso una iniciativa que hemos llevado para que España se oponga a esta aplicación provisional".

Ha instado a ambos partidos a "rectificar" con la premisa de que "defender al campo no es firmar cualquier acuerdo", que ha concretado en "garantizar condiciones justas y coherencia normativa", para defender que "este tratado no ofrece esas garantías y por eso pedimos que no se aplique provisionalmente".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes que inicia el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas.

"Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración sin preguntas en la sede de la institución en Bruselas, después de incidir en que el Consejo (gobiernos) ya dieron luz verde en enero a Bruselas para proceder a la aplicación temporal cuando fuera posible