Andalucía recibirá del Gobierno 954 millones más para financiar el "nivel mínimo" de la dependencia

(I-D) El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una foto de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 954 millones de euros más --en concreto, 953.804.556 euros-- a la Junta de Andalucía entre los años 2026 y 2027, para financiar el "nivel mínimo" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Esta estimación del Gobierno, consultada por Europa Press, parte del real decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al referido Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que, según resaltan desde el Ejecutivo central, "supondrá un importante incremento de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia".

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y, según subrayan desde el Gobierno, es "especialmente significativa" en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente.

Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será "la mayor de su historia", según remarcan desde el Gobierno.

En lo que respecta a Andalucía, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en esta comunidad hay 352.209 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 954 millones de euros más --953.804.556 euros-- a la Junta de Andalucía entre 2026 y 2027, "solo en nivel mínimo".

Es decir, se trata de inversión "para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia, y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD" que se celebrará este próximo lunes, 29 de junio.

Si se desglosa por años el incremento estimado para el nivel mínimo, la Junta de Andalucía recibirá 318 millones de euros más en el actual año de 2026 --317.934.852 euros--, y 636 millones de euros más en 2027; en concreto, 635.869.704 euros.

En total, la aportación estatal a la dependencia andaluza será de "más de 957 millones de euros en 2026" --957.651.108 euros--, y de "más de 1.200 millones de euros" en 2027; en concreto, 1.275.585.960 euros.

Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia andaluza hubiera sido "notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado".

En concreto, en base al número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido un total de 640 millones de euros (639.716.256 euros) a la Junta de Andalucía, según concretan desde el Gobierno.