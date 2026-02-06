Andalucía reduce los días de espera en dependencia en enero, el menor tiempo de los últimos 15 años

Imagen de archivo de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado una bajada en los tiempos de espera para acceder al sistema de la dependencia a cierre del mes de enero de 2026, hasta situarse en 488 días, según los datos publicados este viernes por el Imserso.

Según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, para la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, esta cifra "consolida el menor tiempo de espera registrado en los últimos 15 años en la Comunidad Autónoma".

La titular de Inclusión Social ha señalado que "somos conscientes de que queda mucho por hacer y queremos seguir reduciendo esta cifra, pero partíamos de esperas de más de tres años y medio durante la etapa socialista, y hoy hemos logrado rebajar el plazo en más de dos años".

Los datos del Imserso reflejan, además, un nuevo máximo histórico en el sistema andaluz de la dependencia a cierre del mes de enero, con más de 340.000 personas atendidas, concretamente 340.135 y 526.040 prestaciones.

Según López, estas cifras "ponen de manifiesto que la apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz por reforzar y agilizar el sistema de la dependencia está dando resultados".

La consejera ha destacado que esta mejora es fruto de un conjunto de medidas estructurales impulsadas por la Junta de Andalucía para agilizar la gestión y mejorar la atención.

Entre ellas, ha citado la simplificación del procedimiento, que ha pasado a contemplar una única visita y una única resolución; la implantación de un único aplicativo informático, que permite la trazabilidad completa de cada expediente; y la reducción del plazo administrativo para la apertura de centros residenciales, que ha pasado de dos años a tres meses.

López también ha querido poner en valor el refuerzo del sector de la dependencia llevado a cabo por el Gobierno andaluz.

En este sentido, ha señalado que la financiación de las plazas residenciales y de los centros de día para personas mayores se ha incrementado desde 2019 un 26%, mientras que en el caso de las personas con discapacidad el aumento alcanza el 32% de media, frente a las subidas del 0,30% y el 1,17%, respectivamente, aplicadas durante los gobiernos socialistas en el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) acumula un incremento de financiación del 28% desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, frente al 0% de subida registrado entre 2007, cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, y 2018, según ha destacado la Junta.

En cuanto a la creación de nuevas plazas, la consejera ha puesto de relieve que durante la última legislatura socialista se crearon 283 plazas, mientras que en la actual legislatura se van a crear más de 5.000.

A este respecto, ha destacado que las plazas actuales "cuentan con financiación presupuestaria garantizada, a diferencia de etapas anteriores, en las que se concertaban plazas que no estaban debidamente financiadas".

"Hoy el sistema de la dependencia andaluz tiene más prestaciones, más personas beneficiarias, menos días de espera, más plazas y más inversión que nunca", ha afirmado López, quien ha advertido de que "todo este esfuerzo se está realizando desde el Gobierno de la Junta de Andalucía a pulmón".

En este sentido, ha enmarccado que el presupuesto andaluz para 2026 destina 2.610,6 millones de euros al sistema de la dependencia, "la mayor cifra de la historia de Andalucía".

La consejera ha señalado que la Junta asume el 71% de la financiación del sistema, frente al 29% que aporta el Gobierno de España, a pesar de que la ley establece una financiación compartida al 50%.

Por ello, López ha vuelto a reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero para que "firmen con Andalucía el mismo acuerdo alcanzado con el País Vasco para la financiación del 50% de la dependencia", y ha concluido señalando que "los andaluces no son ciudadanos de segunda y el Gobierno de Juanma Moreno no va a dejar de defender los intereses de esta tierra. No somos más que nadie, pero tampoco menos".