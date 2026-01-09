Andalucía es la región europea en la que más pisos turísticos se reservan a través de plataformas

Archivo - Candados de los apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. A 02 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de pernoctaciones que se reservaron en viviendas turísticas de corta estancia en la Unión Europea a través de Airbnb, Booking.com, Expedia Group y Tripadvisor alcanzaron las 398 millones en verano de 2025, un 28,2% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de Eurostat.

En concreto, el mayor incremento mensual se registró en julio, con un alza del 10% interanual, mientras que agosto y septiembre registraron una tasa de crecimiento del 8% cada uno. Por regiones, las más populares fueron Andalucía, con 13,3 millones de noches, seguido de Jadranska Hrvatska (Croacia) en Croacia e Île de France (Francia), con 9,6 y 9 millones de pernoctaciones, respectivamente.

Además, las 20 regiones turísticas con más estancias reservadas se situaron en sólo cinco países de la UE: seis regiones estaban en España y otras seis en Francia, cinco en Italia, dos en Portugal y una en Croacia. Desde 2020, Airbnb, Booking, Expedia Group y Tripadvisor comparten sus datos de actividad sobre alojamientos vacacionales a través de Eurostat tras la firma de un acuerdo con la Comisión Europea.