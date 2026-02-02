Andalucía registra 5.462 incidencias, 758 este lunes, con una herida tras la caída de un techo en Alcaudete (Jaén)

Imagen de un árbol caído en la avenida Alberto Jiménez Becerril de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado en la jornada de este lunes 758 incidencias a causa de la borrasca, entre ellas el caso de una mujer herida tras la caída del techo de una cocina en Alcaudete (Jaén), que ha sido evacuada al hospital de la localidad. Desde el inicio de esta serie de borrascas, el pasado 27 de enero, las salas del 112 han gestionado un total de 5.462 emergencias.

El 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que dirige Antonio Sanz, ha detallado en una nota que la provincia más afectada este lunes ha sido Sevilla, con 314 emergencias coordinadas, seguida de Jaén, con 178, y Cádiz, con 97. Le siguen Granada (90), Córdoba (49), Huelva (19) y Almería (11). La mayoría de los avisos se debieron a caídas de ramas, árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería.

De esta forma, desde el 27 de enero, las provincias con más incidencias acumuladas han sido Cádiz (1.052), Jaén (932) y Sevilla (931). Le siguen Málaga (721), Granada (714), Almería (451), Córdoba (447) y Huelva (215).

Entre los incidentes más destacados de la tarde de este lunes, en Jaén el viento ha provocado daños en las instalaciones del complejo deportivo La Salobreja, que ha quedado cerrado al público, mientras que en Estepona (Málaga) una chapa metálica se ha desprendido en un instituto, afectando la zona del gimnasio.

UN TOTAL DE 33 CARRETERAS CORTADAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que 33 carreteras permanecen cortadas, 29 por inundaciones y cuatro por acumulación de hielo y nieve. La mayoría de los cortes se han producido en vías de la provincia de Cádiz (10), seguida de Jaén (tres), Córdoba, Granada y Málaga, con una carretera en cada una de ellas.

Las diez carreteras cortadas por anegaciones en Cádiz son la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3104 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos, CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, en Alcalá de Los Gazules está cortada la CA-6200, la CA-9101 en Olvera y la CA-9104 en Grazalema.

En Jaén, el temporal ha obligado al corte de la A-319 en Coto-Ríos y la A-6000 en Mengíbar y la JA-2321 en Andújar-Los Villares. En Málaga permanecen cerradas la MA-8302 en Estepona-Genalguacil; en la provincia de Córdoba queda cerrada a causa de las lluvias la CO-4207 en Jarata-La Zarza y en la provincia granadina no se puede circular por la A-336 en Anzola.

La acumulación de nieve mantiene en nivel negro tres carreteras: la A-395 (puerto de montaña), la A-4025 ambas en Sierra Nevada y la A-92 también en Nevada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo para este martes el aviso naranja por vientos en el Estrecho y el Litoral gaditano, que son amarillos en la Campiña y Grazalema; el Litoral de Huelva y hay avisos amarillos por fenómenos costeros en toda la costa de Almería.

La situación meteorológica se prevé más adversa el miércoles con avisos por lluvia y viento prácticamente en toda la región por lo que la EMA 112 ha pedido a la ciudadanía que estén muy atentos a toda la información oficial que se va a ofrecer en las próximas jornadas y que se mantengan informados a través de canales oficiales.

Cabe señalar que la Junta mantiene una estrecha vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Anda lucía. Esta fase se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado viernes 23 de enero cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

INDICACIONES DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Ante esta situación, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores.

En caso de fuerte viento, ha recomendado cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si se encuentran en la calle o en el campo, no hay que protegerse de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; siendo aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplaza das.

En caso de situarse en zonas marítimas, hay que alejarse de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Asimismo, hay que evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Si el fuerte viento sorprende durante un viaje en coche, no se deben quedar dentro del vehículo, sino que buscar un lugar seguro donde poder refugiarse. Ante la previsión de nevadas también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.

Desde la EMA se ha pedido mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.