El puerto de Tarifa (Cádiz) cancela todas las conexiones con Tánger este martes por el temporal

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones meterorológicas adversas. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Tarifa, en la provincia de Cádiz, ha cancelado todas las salidas previstas para este martes, 3 de febrero, en su conexión con Tánger (Marruecos) debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el temporal.

Según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras a Europa Press, entre las 08,00 y las 21,00 horas se suspenderán hasta 16 conexiones marítimas con la ciudad marroquí.

Pese a ello, el puerto de Algeciras registra retrasos este lunes en sus enlaces con Tánger Med, mientras que mantiene la normalidad en sus conexiones con Ceuta.

Por su parte, el Puerto de Tánger Med ha anunciado que, debido a la situación climatológica adversa, se prevé la cancelación de las conexiones marítimas desde la medianoche del miércoles hasta las 17,00 horas del jueves, en favor de la seguridad de las navieras, los pasajeros y las infraestructuras portuarias.