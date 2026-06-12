Andalucía registra casi 438.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en mayo, un 10,68% más que en 2025

Archivo - Un trabajador del sector de la construcción (imagen de archivo). - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cerró mayo con un total de 437.870 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, 3.188 más que el mes anterior (0,73%) y un 10,68% más que en 2025, lo que supone 42.265 cotizantes más, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el marco nacional, la Seguridad Social ha vuelto a registrar un nuevo máximo de afiliados extranjeros tanto en la serie original, media, como en términos desestacionalizados. En concreto, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha precisado en una nota que hay 3.359.548 afiliados de media en mayo, lo que son 111.301 ocupados más que en el mes anterior y 288.717 más que hace un año.

Este dato sitúa la variación interanual en un 9,4%, cuando en la afiliación del total es del 2,5%. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.251.519 afiliados extranjeros, tras sumar 279.433 en los últimos 12 meses, según ha explicado el Gobierno.

De este modo, "los extranjeros son gran parte del motor del crecimiento de España", ya que hay extranjeros presentes en todos los sectores. Aunque en algunos como la hostelería, la construcción o el sector agrario son esenciales; vemos que su presencia crece en todos", ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz.

A lo que añade la ministra, "además, cada vez hay más presencia de extranjeros en el régimen especial de trabajadores autónomos que a su vez están generando empleo, en muchos casos en sectores de alto valor añadido como el de la Informática o las Telecomunicaciones".

En conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 900.000 ocupados desde mayo de 2022. De hecho, el 43,4% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

AFILIACIÓN MEDIA

De los 3.360.000 afiliados extranjeros, 1,9 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera por primera vez los 1,4 millones. La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43,1% del total de trabajadores foráneos.

Cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera ya los 420.000 cotizantes (420.939). Le sigue Rumanía (355.087), Colombia (291.371), Venezuela (231.635), Italia (220.474), China (130.777), Perú (114.264) y Ucrania (83.049).

En cuanto a los sectores de los trabajadores por cuenta ajena, el Gobierno ha indicado que si en el conjunto de la afiliación representan un 15% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social.

En Hostelería representan el 30,4% de los afiliados; en Agricultura, el 28,8%; en Construcción suponen el 25,1%; en Transporte, el 17,9%; y en Actividades Administrativas, el 18,1%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 44,22% y en el Agrario, el 42,4%.

Asímismo, ha resaltado el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,5% del total. Si se compara con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%) el dato resulta aún más llamativo.

En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 11,5% el porcentaje de afiliados extranjeros con contrato temporal, también por debajo del de nacionales (11,8%). Ese porcentaje contrasta con el promedio del periodo 2017-2021, que alcanzaba el 41,1% del total.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa en 519.137, que supone un 7,25% más que hace un año. Al respecto, ha señalado que la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 32,4% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres emprendedores.

También es muy importante su representación en otras actividades, como Actividades de los hogares (27%), Hostelería (25,5%), Actividades Administrativas (18,6%) Actividades Inmobiliarias (18,4%) y Construcción (18,1%).