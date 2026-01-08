Por Andalucía replica a la Junta que la Oficina Antifraude "ya declaró nulo" su contrato para 'Senderos del Rocío'

Archivo - El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, en declaraciones a los medios en el Parlamento. (Foto de archivo). - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha criticado este jueves que el Gobierno andaluz del PP-A está lanzando una "burda mentira" en relación a la decisión de la Oficina Andaluza Antifraude de archivar el expediente que había iniciado por presuntas irregularidades en un contrato de la Junta con la empresa Caminos de Andalucía S.A. para impulsar el proyecto 'Senderos del Rocío' vinculado al cantante José Manuel Soto.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el parlamentario de Por Andalucía ha remarcado al respecto que "la Oficina Antifraude ya dictaminó en su momento que el contrato debía ser declarado nulo, y que José Manuel Soto debía devolver el dinero del contrato menor de en torno a 15.000 euros" que le había adjudicado la Junta.

"Y ahora es la Junta de Andalucía, la consejería competente, quien es responsable de hacer que esa orden se ejecute, es decir, de declarar nulo el contrato y de exigir a José Manuel Soto que devuelva el dinero", ha agregado José Manuel Gómez al hilo de dicha decisión de la Oficina Antifraude conocida este pasado miércoles.

En concreto, la Oficina Andaluza Antifraude ha acordado "archivar" un expediente que había iniciado por "presuntas irregularidades" en la adjudicación, por parte de la Junta de Andalucía, de un "contrato menor" a la empresa 'Caminos de Andalucía, S.L.", para impulsar el proyecto conocido como 'Senderos del Rocío' para promocionar la peregrinación a la aldea almonteña de El Rocío tomando como referencia el Camino de Santiago de Compostela.

El archivo de este expediente se ha acordado por parte de la Oficina Antifraude después de que, "por parte de la Junta de Andalucía", se hayan "iniciado las actuaciones para la revisión de oficio del expediente de contratación" en cuestión, "con vistas a determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho" prevista en el articulado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, detallaba el acuerdo de la citada Oficina dirigida por Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

De este modo, el diputado de Por Andalucía ha subrayado que "lo que hace la Oficina Antifraude es decir que ese caso, es decir, el asunto de José Manuel Soto, ya está dictaminado", por lo que "no es que se cierre un caso" o que "haya una revisión del caso de José Manuel Soto por la Oficina Antifraude", sino que lo que pasa es que ahora la Junta "ya tiene la responsabilidad de hacer lo que la Oficina Antifraude dictaminó", ha puntualizado.

"Y eso es lo que está ocurriendo", ha añadido el diputado, quien ha sostenido que el Gobierno andaluz "ha tenido que dar marcha atrás porque les pillamos que cometieron un fraude" de forma "chabacana", a través de "un acuerdo" entre José Manuel Soto "y su amigo (Juanma) Moreno Bonilla".

El representante del grupo parlamentario que aúna a diputados de Podemos e IU ha agregado que "la prueba de que les pillamos" a la Junta y "de que la Oficina Antifraude dijo la verdad cuando dictaminó que el contrato debía ser nulo, es que este año ha sido el primero" en el que, "por fin, no aparece ni un euro para el falso proyecto de José Manuel Soto, 'Senderos del Rocío', en el Presupuesto" de la Junta, porque "saben" en el Gobierno andaluz "que les pillamos haciendo trampas, como suele ser de costumbre, con sus amigotes, con el dinero de todos", según ha añadido el diputado de Por Andalucía para finalizar.