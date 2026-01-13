Por Andalucía se sienta este miércoles con pacientes, mareas y sindicatos para escuchar sus propuestas sanitarias

Archivo - El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Por Andalucía ha convocado un encuentro en el Parlamento de Andalucía para abordar "la crítica situación" del sistema sanitario público autonómico y que enmarca en el trabajo de la coalición para la elaboración de su programa electoral, iniciativa con la que asegura "quiere dar voz a las organizaciones y colectivos afectados por las políticas del Partido Popular".

La reunión se celebrará este miércoles, día 14, a partir de las 11:00 horas y en él participará el coordinador general de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha explicado que el objetivo de ese encuentro "es intercambiar impresiones y propuestas sobre cómo mejorar el Servicio Andaluz de Salud", del que ha remarcado que actualmente "padece problemas como listas de espera insoportables, condiciones laborales deficientes del personal sanitario, falta de recursos y un deterioro progresivo de la atención a los usuarios", según una nota de este grupo.

Por Andalucía cree "imprescindible" contar con el punto de vista de pacientes, asociaciones y organizaciones sindicales "para diseñar estrategias que permitan la recuperación y fortalecimiento de la sanidad pública andaluza".

Este grupo parlamentario sostiene que la estrategia del Gobierno andaluz de desviar fondos públicos hacia la sanidad privada está teniendo "consecuencias tremendamente graves" para el conjunto de la ciudadanía y esgrimen entonces que se trata de "una situación reversible" con la aplicación de políticas que "prioricen el interés general y enfoquen los recursos a mejorar y cuidar la sanidad pública".

La portavoz de Por Andalucía ha subrayado que "los problemas de la sanidad pública no se van a quedar en pausa" durante el proceso electoral.

"No vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de darle su sitio a los colectivos, a los sindicatos, a las mareas y a las plataformas que están defendiendo la calidad de la atención sanitaria en Andalucía y las mejoras de las condiciones laborales de nuestro personal sanitario", ha afirmado Nieto.

Con esta iniciativa, la confluencia de Izquierda Unida y Sumar Andalucía enarbola "su compromiso de seguir construyendo una propuesta política que ofrezca una alternativa real al Servicio Andaluz de Salud" que, en palabras de la portavoz, "está siendo destrozado por el Partido Popular y que en sus manos, en otra legislatura, se resentiría prácticamente sin solución".