Andalucía sube 32.300 parados en el tercer trimestre y el empleo marca nuevo récord con 3,61 millones de ocupados

Archivo - Imagen de recurso de una oficina del SAE. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 32.300 personas en Andalucía durante el tercer trimestre hasta los 650.900 desempleados, un 5,2% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 15,27%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en Andalucía (18 veces) mientras que ha bajado en 6 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2023.

En el tercer trimestre se crearon en Andalucía 65.500 puestos de trabajo (+1,85% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.612.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 4.263.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 97.800 personas (+2,35%).

En el último año el paro se ha reducido en 19.500 personas (-2,9%) en Andalucía y se han creado 108.800 empleos (+3,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 89.300 personas (+2,1%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 34.700 mujeres (+10,5%), frente a un retroceso del paro masculino de 2.400 parados (-0,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 365.300 y la tasa de paro femenino en el 18,53%. Por su parte, 285.600 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 12,46%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Andalucía aumentó en 4.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 30,73%.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))