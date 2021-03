Andalucía suma 904 casos Covid y once muertes y la tasa sube ligeramente por primera vez en más de un mes

La tasa ha bajado cada día desde el 1 de febrero

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía suma este domingo 7 de marzo 904 casos de coronavirus, tras dos días consecutivos por encima de mil, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado once fallecidos, inferior a los 41 de la víspera y a los 13 del domingo pasado.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha subido en esta jornada hasta 130,64 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 1,71 puntos superior a la tasa de 128,93 de la víspera.

Esta es la primera jornada en la que la tasa se ve incrementada con respecto al cifra anterior desde el lunes 1 de febrero, cuando subió a 952,2, lo que supuso 61 puntos más que la que se registrada el anterior viernes --entonces en el fin de semana no se actualizaba-- que era de 891,2.

Los 904 casos de esta jornada se registran tras dos días consecutivos con más de un millar de casos, con 1.239 el sábado y 1.270 el viernes, y después de cinco días seguidos por debajo de esa cifra: el jueves se sumaron 985, el miércoles 474, el martes 359, el lunes 610 y el domingo pasado 940.

Sevilla es nuevamente la provincia que más casos ha sumado, con 207, mientras que el resto de provincias se sitúan por debajo de los 200 positivos. Granada ha registrado 162, Almería 141, Cádiz 133, Málaga con 124, Jaén con 57, Córdoba 56 y Huelva 24.

Respecto a los fallecidos, las once muertes de este domingo suponen la menor cifra de decesos desde el lunes 22 de febrero, cuando fallecieron también once personas. En comparación con los últimos domingos, los once fallecidos son ligeramente inferiores a los 13 del domingo 28 de febrero y notablemente inferiores a los 39 del 21 de febrero y a los 44 del día 14.

En esta semana han fallecido 246 personas: once este domingo, 41 el sábado, 50 el viernes, 41 el jueves, 69 el miércoles, 24 el martes y doce el lunes.

En esta jornada, Almería es con diferencia la provincia que suma más muertes. Cádiz, Granada y Huelva registran un fallecido cada una, mientras que Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla no contabilizan defunciones.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS HASTA 1.320

Andalucía registra 1.320 pacientes hospitalizados por coronavirus, 137 menos que el sábado y 422 menos que hace una semana, de los cuales 346 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), nueve menos que la víspera y 92 menos que hace siete días.