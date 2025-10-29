Cierre de parques y pistas deportivas en Cádiz y ferris cancelados en Tarifa por el aviso amarillo por lluvias

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aviso amarillo por lluvias en la provincia de Cádiz, decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha provocado ya que el Ayuntamiento de Cádiz haya comunicado el cierre del Parque Genovés y de las instalaciones deportivas al aire libre.

Además, en el Puerto de Tarifa ya se ha anunciado la cancelación de un ferri que hace la ruta con Tánger, con salida prevista a las 12,00 horas, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Así se recoge en la página de información al pasajero de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, donde el resto de rutas con Ceuta y Tánger Med desde Algeciras operan a esta hora con normalidad. En Tarifa sólo está notificada por el momento esa cancelación de la naviera Africa Morocco Link.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz, las pistas deportivas que van a permanecer cerradas durante este miércoles serán, en un primer momento, los de Puntales-La Paz y Elcano.

En otros puntos de la provincia, como Jerez de la Frontera, el Ayuntamiento ha lanzado un aviso de precaución a la población ante la alerta amarilla por viento y lluvia en la campiña.

Según datos de la Aemet recogidos por Europa Press, en la provincia gaditana la lluvia y la tormenta pondrán en alerta a todas sus comarcas --el litoral, Grazalema, la campiña y el Estrecho-- hasta la medianoche de este miércoles, donde se espera una acumulación de agua de hasta 25 litros por metro cuadrado y de 70 l/m2 en las primeras doce horas.

El viento del suroeste también soplará en estas cuatro comarcas activando el aviso desde las 09,00 horas hasta las 21,00 horas, con rachas de hasta 80 kilómetros. Además, el litoral gaditano y el Estrecho se verán afectados por el oleaje, decretándose el aviso amarillo desde las 09,00 horas hasta las 18,00 horas, por vientos del suroeste de 50 a 61 km/h, con mar combinada de cuatro metros de altura (fuerza 7).