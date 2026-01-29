Andalucía supera las 3.500 incidencias y evacúa a diez personas tras un desprendimiento en Pinos Puente (Granada)

Bomberos de Sevilla terminan de tirar una palmera que amenazaba con caerse tras haber sido dañada por el fuerte viento del temporal que asola a toda Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado 3.541 emergencias coordinadas desde el inicio del episodio meteorológico el pasado martes, con el paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin', de las cuales 600 se han producido este jueves. Entre las incidencias más destacadas se encuentra un desprendimiento de ladera en Pinos Puente (Granada), ocurrido a las 16,53 horas en la calle Vereda de la Alameda, que ha obligado al desalojo de una decena de personas ante el riesgo de caída de grandes rocas sobre las viviendas.

Así lo ha detallado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota, con información proporcionada por la Guardia Civil. Cádiz es la provincia con mayor número de avisos, con 795 incidencias coordinadas, seguida de Sevilla (654), Jaén (487), Granada (424), Málaga (345), Almería (366), Córdoba (289) y Huelva (180).

El viento sigue siendo la causa mayoritaria de los avisos recibidos al teléfono 112 debido a la caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como el desplazamiento del mobiliario urbano. Asimismo, parte de los avisos también han venido motivados por incidencias en la red viaria debido a balsas de agua e inundaciones por arroyos desbordados y desprendimientos de tierra. De igual forma, se han atendido anegaciones en viviendas y garajes, así como algunos rescates de vehículos en zonas anegadas.

Entre las emergencias más relevantes en Jaén, un hombre de 47 años ha quedado atrapado al caerle por efecto del viento en una de sus piernas un tablero de grande dimensiones en una nave industrial de Alcalá la Real y ha sido evacuado con una fractura al hospital de alta resolución de Sierra de Segura, según fuentes de Policía Local. En Huelva, Adif informó a primera hora de la mañana de este jueves del corte de la vía férrea en Almonaster la Real por desprendimiento, al tiempo que ha confirmado la reanudación del tráfico a las 13,25 horas.

La Junta mantiene la vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. Esta fase se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Anda lucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado viernes 23 de enero cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

UN TOTAL DE 34 CARRETERAS CORTADAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que en Andalucía un total de 34 carreteras permanecen cortadas, 31 de ellas por inundaciones y tres debido a la acumulación de hielo y nieve. En el caso de las vías afectadas por anegaciones, 24 se localizan en la provincia de Cádiz. Entre ellas destacan la A-2075 en Rota; la A-2101 en Castellar de la Frontera; la A-2103 en Guadiaro; la A-2202 en El Guijo; la A-381 en las salidas de Los Repastaderos; la CA-3101 en el tramo Machamudo Alto-Añina-Polilla; y la CA-3102 a su paso por Jerez de la Frontera.

También permanecen cerradas la CA-3104 en Guadalcacín; la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos; la CA-3113 (carretera de El Portal a Los Repastaderos); la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes; la CA-5101 en La Garrapata-Gibalbín; la CA-6101 en el término municipal de Bornos (Coto de Bornos); la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas; la CA-6200 en Alcalá de los Gazules; las CA-8200 y CA-9200 en la zona de Los Ángeles; la CA-8201 a la altura de Jimena de la Frontera; la CA-9101 en Olvera; la CA-9104 en Grazalema; la CA-9120 en Torre Alháquime; la CA-9208 a su paso por Algeciras; la CA-9209 entre Algeciras y Los Barrios; y la CA-9210 en Pedro Valiente.

En la provincia de Córdoba, queda una vía cortada a causa de las lluvias: la CO 4207 en Jarata-La Zarza y una también en la provincia de Jaén, la JA-3404 en Lahiguera. En el caso de Granada, no se puede circular por la A-336 en Anzola, GR-3401 en Zujaira y la GR-4402 en la Estación de Huétor-Tájar. En Málaga permanecen cerradas la MA-8302 en Estepona-Genalguacil y en Se villa, la SE-4104 a la altura de Alcolea del Río.

En estos momentos, otras tres carreteras están en nivel negro a causa de la nieve y placas de hielo: la AL-5405 (entre Granada y Almería), junto con la A-395 (entre kilómetros 32 al 39) y la A-4025 ambas en Sierra Nevada, ambas en Granada.