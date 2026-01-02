Andalucía supera el millón de pernoctaciones extrahoteleras en noviembre

Archivo - Tiendas de campañas en un camping. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de noviembre un total de 1.116.573 pernoctaciones, lo que supone un descenso del 0,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este viernes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de noviembre 205.206 viajeros, lo que representa un 9% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 709.779 en el penúltimo mes de este año, 21,6% menos.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,46 días. En Andalucía había en noviembre 21.868 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 5.487 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de noviembre un total de 58.442 viajeros, un 58,3% más que en el mismo mes de 2024. Además, se realizaron 313.078 pernoctaciones.

La estancia media registrada en los campings fue de 5,36 días. En Andalucía había en noviembre 143 campings abiertos, con un total de 62.737 plazas y había 1.172 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso de 3,48% en los viajeros, hasta los 26.620 y una bajada del 49,8% en las pernoctaciones, hasta las 67.375.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 2,53 días y se estima que había 2.298 establecimientos abiertos, con un total de 20.305 plazas, con 3.441 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en noviembre 32.182 viajeros, un 10,07% más respecto al mismo mes de 2024, y registraron un total de 67.096 pernoctaciones, un 28,9% menos que las que se produjeron el año anterior.