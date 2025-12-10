Andalucía teme perder "10.000 millones" de fondos europeos por la "renuncia" y el "desgobierno fiscal" del Gobierno

1034945.1.260.149.20251210145254 La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 10 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andaluc - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha trasladado este miércoles públicamente la "preocupación" del Gobierno andaluz "por la renuncia de fondos europeos" por parte del Ejecutivo central, en el marco de "una desgobernanza fiscal" como "nunca antes había tenido" España, que podría implicar que la comunidad autónoma andaluza dejara de recibir unos "10.000 millones de euros".

Así lo ha indicado la consejera de Hacienda en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha criticado que, después de que España permanezca sin Presupuesto aprobado desde el correspondiente al ejercicio de 2023, y "sin techo de gasto, lo último que hemos conocido hace unos días es que se va a renunciar" desde el Ejecutivo central "a 60.000 millones de euros del Plan de Recuperación" vinculado a fondos europeos.

Para Carolina España, esa decisión "deja a las claras el fracaso de un modelo de gestión" que desde el Gobierno andaluz vienen "denunciando" con anterioridad, porque "es un modelo que se hizo de espaldas a las autonomías, a los ayuntamientos y a los sectores productivos", según ha abundado antes de apostillar que "no se puede dejar de lado a las administraciones que van a ser los que van a tener que ejecutar los fondos" y que son, así, quienes "estamos en contacto directo con el ciudadano" y "con los sectores productivos".

Al hilo, la consejera ha remarcado que "en Andalucía hemos hecho nuestros deberes", de modo que, "de los 4.190 millones que nos asignaron" de fondos vinculados a dicho plan, "hemos ejecutado hasta el 30 de septiembre" pasado un total de "3.716 millones, lo que supone "un 88 por ciento de ejecución", según ha valorado.

Carolina España ha advertido de que, de los 60.000 millones de euros de fondos europeos a los que "ha renunciado el Gobierno de España, eran nada menos que 10.000 millones los que le hubiese correspondido llegar a Andalucía", por lo que ha lamentado que, "una vez más", la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez tiene "consecuencias negativas" para esta comunidad autónoma.

Además, la consejera ha señalado que "hace unos días conocimos también el 'tarifazo' que el Gobierno prepara para enero", y ha aseverado que "no es de recibo" que se vaya a producir "una subida del diez por ciento de la luz que va a complicar la vida a muchas familias andaluzas en pleno invierno".

"Nos parece un auténtico atraco cuando todavía ni los españoles ni los andaluces han recibido una explicación clara de qué pasó en el apagón" general que se produjo el pasado 28 de abril, ha comentado la consejera portavoz.

CONDONACIÓN DE DEUDA

De igual modo, la titular de Hacienda ha acusado al Gobierno central de "mentir sin despeinarse", al hilo de la iniciativa para asumir deuda de las administraciones autonómicas que habían "solicitado los independentistas", según ha apostillado antes de incidir en advertir de que "los ahorros" que genera esa quita para las comunidades autónomas "no pueden destinarse al pago de políticas sociales".

Carolina España ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Andalucía sería la comunidad más beneficiada con un montante de 18.791 millones de euros.

La consejera ha instado al Gobierno central a que "deje de mentir", y ha criticado que la ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, "utilizó" este pasado martes "la sala de prensa de Moncloa para decir que el ahorro de los intereses en cuanto a esta condonación se podría utilizar para las políticas sociales".

Frente a ello, Carolina España ha remarcado que "hasta la Airef --Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-- le dejó claro a la propia vicepresidenta del Gobierno en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que esto no era correcto, y que los ahorros por intereses solo se podrían dedicar para amortizar deudas".

La consejera ha concluido incidiendo en la idea de que el "caos del Gobierno de Sánchez al final tiene repercusiones negativas en la vida de los ciudadanos", incluidos los andaluces, según ha zanjado.