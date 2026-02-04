Andalucía supera los 3.500 desalojados con 14 ríos y 10 embalses en "riesgo extremo" por la borrasca Leonardo

Imagen de un árbol caído y coches afectados tras el paso de la borrasca Leonardo, en la localidad gaditana de Los Barrios (Cádiz). A 4 de febrero de 2026, en Los Barrios, Cádiz (Andalucía, España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado ha - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta actualmente con 14 ríos y diez embalses en situación de "nivel rojo" por "riesgo extremo" de desbordamientos, así como ha registrado más de 3.500 desalojos de personas por el paso de la borrasca 'Leonardo' por la comunidad autónoma.

Así lo ha detallado en torno a las 14,00 horas de este miércoles el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, en la que ha subrayado que el día de este miércoles está siendo "enormemente complejo", como se preveía, por los efectos de dicha borrasca por la que la que el Ejecutivo andaluz acordó este pasado martes elevar a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad autónoma.

El consejero ha explicado que 14 ríos de la comunidad están "en situación de nivel rojo, en riesgo extremo", lo mismo que ocurre con diez embalses, y otros 31 ríos están en situación de nivel naranja, por lo que ha subrayado que "el nivel de riesgo, extendido al conjunto de Andalucía, excepto en Almería, es y sigue siendo muy elevado".

Además, Antonio Sanz ha advertido de que las "peores" horas del temporal que se preveían para este miércoles van entre las 12,00 y las 16,00 horas, por lo que "todavía nos queda mucho que abordar en este momento", según ha subrayado el consejero de Emergencias.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))