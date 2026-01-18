Andalucía tilda de "fracaso" el modelo de financiación y reprocha que "consolida" la brecha con otras comunidades

La consejera andaluza de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, este miércoles, en Madrid, con motivo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - ALBERTO ORTEGA-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha calificado este domingo de "fracaso" el modelo de sistema de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al señalar que ha recibido el rechazo de comunidades autónomas "incluso gobernadas por el PSOE" y que, a su juicio, "consolida la infrafinanciación de Andalucía".

"Estudiaremos el desarrollo de los acontecimientos, pero hay que tener en cuenta que este modelo de financiación sigue consolidando la infrafinanciación de Andalucía", ha afirmado España en una entrevista en el programa 'Hora 14 Andalucía' de Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre la posible acogida de la comunidad al sistema vigente.

En este sentido, la consejera ha subrayado que Andalucía recibe financiación estatal "por debajo" de la media de otras comunidades, lo que "incrementa la diferencia respecto a territorios como Cataluña".

En este sentido, España ha insistido en que el Gobierno autonómico no puede estar de acuerdo con que "Andalucía reciba 143 euros menos que la media ni 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña".

Asimismo, España ha enmarcado que, a su juicio, el modelo es "un fracaso" y "rompe por completo el principio de igualdad y de solidaridad entre los españoles". Por tanto, ha instado a "trabajar en un nuevo modelo negociado con todas las comunidades autónomas y que no deje a Andalucía infrafinanciada y por debajo de la media --en materia de financiación-- con el resto de comunidades autónomas".

Cabe enmarcar que, participar este semana en una reunión de la ministra y los responsables autonómicos de Hacienda, España incidía en señalar que el "modelo Montero nace muerto, porque se ha negociado de espaldas al conjunto de las comunidades autónomas, lo que supone un ejercicio de deslealtad hacia los territorios, sus representantes y sus ciudadanos".

Además, instaba a la consejera a entregar la documentación en la que se basa el cálculo del sistema, y ha criticado las "prioridades" del Ministerio, que, a juicio de Carolina España, "evidencian una clara deslealtad institucional".

"Primero se informa al independentismo, después a los medios de comunicación y, por último, a los representantes legítimos de las comunidades autónomas, a los que ni siquiera se les informa claramente", ha censurado la consejera, quien ha cargado contra la "negociación bilateral" llevada a cabo por el Gobierno central con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) "desde hace meses para elaborar el Sistema de Financiación".

Carolina España insistía entonces en advertir de que Andalucía no va a aceptar "un modelo opaco, injusto y negociado al margen de las comunidades autónomas", y ponía de relieve que "la hoy ministra se oponía, como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, tanto a la ordinalidad --que es dar más financiación a las comunidades más ricas--", como a "las negociaciones bilaterales en defensa de la negociación multilateral". "De nada de aquello se acuerda ahora la ministra", apostillaba la consejera para concluir.