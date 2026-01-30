Andalucía Trade lleva la moda flamenca de Simof a Japón, Estados Unidos e Italia

Imagen de Simof. - ANDALUCIA TRADE

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado la visita a la 31 Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) de una delegación de compradores y prescriptores internacionales procedentes de Japón, Italia y Estados Unidos.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la proyección exterior de la moda flamenca andaluza en el certamen, que se celebra del 29 de enero al 1 de febrero en Fibes, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Este encuentro con operadores internacionales se incluye dentro del programa de actividades de Simof, la cita más importante de la moda flamenca del mundo que se celebra en Sevilla desde el año 1995 y que en octubre de 2025 también tuvo una edición especial en la capital de España en la que Andalucía Trade también organizó un encuentro internacional.

Con estas iniciativas, la agencia "refuerza su compromiso con la internacionalización de una de las áreas estratégicas dentro del sector consumo, proyectando la moda flamenca más allá de las fronteras y consolidando a Sevilla como epicentro mundial de esta tradición cultural y creativa".

De este modo, Andalucía Trade busca reforzar la presencia de las marcas andaluzas de moda y complementos flamencos en los principales mercados internacionales del sector.

Tal y como han señalado, la moda flamenca se integra dentro del conjunto de productos de moda, que entre enero y noviembre de 2025 ha logrado un registro récord de exportación por 984 millones, gracias a un crecimiento del 10,4% interanual.

La moda es uno de los sectores principales para la internacionalización de los bienes de consumo de Andalucía, por este motivo, en 2025 Andalucía Trade apoyó la internacionalización de 301 empresas de moda andaluzas que participaron en un total de 190 acciones, 73 de ellas dedicadas exclusivamente al sector.

Principalmente, se han llevado a cabo Proyectos Individuales de la Red Internacional de asesoramiento personalizado a empresas en mercados clave de destino como India, Colombia, Estados Unidos, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia o Canadá.

También se han llevado a cabo jornadas informativas sobre moda y joyería en Italia, un encuentro en Córdoba sobre joyería y las visitas prospectivas a ferias como Goldexpo Polonia y VHX Expo Miami.

Además, las empresas de moda flamenca, como el resto de las empresas andaluzas, tienen a su disposición una nueva orden de incentivos de internacionalización, que contempla, además de distintos servicios, un refuerzo del apoyo en el exterior orientado a la diversificación de destinos.

SIMOF, coorganizada por el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, es la principal cita de la moda flamenca.

El certamen reúne las últimas tendencias y propuestas de diseño del sector, desde trajes y complementos hasta calzado, artesanía, tejidos y cosmética, además de contar con una amplia zona comercial. En la edición de 2025, Simof reunió 49 desfiles en los que se exhibieron más de 1.700 vestidos sobre la pasarela.

Así, sus 10.000 metros cuadrados de superficie expositiva albergaron a más de 100 expositores, donde decenas de firmas presentaron sus creaciones. El evento recibió a más de 70.000 visitantes, "consolidándose como una cita de referencia del sector".

Asimismo, se espera que esta edición de 2026 cierre con 52 desfiles, y la participación de alrededor de 120 firmas, entre diseñadores consolidados, marcas comerciales y nuevos talentos.

AGENDA INTERNACIONAL

Andalucía Trade ha invitado al Simof a importadores de las firmas Flor de Flamenco (Miami), Yanna di Raccagni (Italia) e Iberia SA (Japón); y a prescriptores de opinión de S Media Group-S Revista (Miami). Así, todos conocerán de primera mano la excelencia de la moda flamenca andaluza, sus creadores y su cadena de valor.

La delegación internacional inició su agenda el jueves 29 de enero con visitas a las empresas sevillanas Flecos y Lina, así como al Museo del Baile Flamenco.

La jornada concluyó en Simof con la asistencia a los desfiles en pasarela de las firmas Pilar Vera y Miabril, ambas con sede en Sevilla.

Durante la jornada de este viernes, compradores procedentes de Italia, Japón y Estados Unidos han conocido de primera mano el trabajo de la empresa Florsali (Sevilla) y han recorrido la zona de expositores de la muestra, donde también asistieron a los desfiles de Málaga de Moda (Málaga), Sergy & Tapiju (Córdoba) y José Joaquín Gil (Huelva).

La misión comercial finalizará el sábado 31 de enero con una jornada de visitas a distintos stands y la asistencia a varios desfiles celebrados en Fibes.

La participación de Andalucía Trade en esta acción está cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

RÉCORD DE EXPORTACIONES: COSMÉTICA, CUERO Y ROPA

Por otro lado, las exportaciones de moda de Andalucía alcanzaron un nuevo récord entre enero y noviembre de 2025, con 984 millones de euros en ventas, su registro más alto para este periodo desde que existen datos homologables (1995), que suponen un crecimiento del 10,4% respecto a los primeros once meses de 2024.

Esto es posible por la consolidación internacional que viene experimentando el tejido empresarial de la moda andaluza, que cuenta ya con 765 empresas exportadoras regulares (al menos cuatro años seguidos exportando), que acaparan el 91% de las ventas internacionales, tal y como ha señalado la Junta de Andalucía.

Entre enero y noviembre, lideraron las ventas del sector moda los aceites esenciales y preparaciones de perfumería, lideran con 256 millones, el 26% del total y un incremento del 23,6%.

Les siguen las manufacturas de cuero, con 166 millones (16,9%) y un alza del 15%, y las prendas y complementos de vestir de punto, que suman 136 millones (13,8%) y crecen un 15,4%.

En cuarto lugar, se sitúan las perlas y piedras y metales preciosos, con 108 millones (11%) y subida del 13,7%, mientras que las prendas y complementos de vestir, excepto las de punto, alcanzan 107 millones (10,9%) con un avance del 2%.

Países Bajos y Portugal, los mercados que más crecen Portugal se mantiene como principal destino de las exportaciones de moda andaluza, con 198 millones, el 20,1% del total y un crecimiento del 20,4% respecto a enero-noviembre de 2024; seguido de Francia, con 164 millones (16,6%) y un incremento del 4%; e Italia, que alcanza los 114 millones (11,6%) con un alza del 4,3%.

En cuarto lugar, se sitúa Estados Unidos, con 41 millones (4,1%) y un aumento del 4,9%; respecto a los primeros once meses de 2024; seguido de los Países Bajos, con 37 millones (3,7%) y un alza del 28,3%.

En sexta posición está Alemania, con 34 millones (3,5%) y subida del 11,9%; seguida de Marruecos, con 34 millones (3,5%) y caída del 4,7%; y Reino Unido, con 30 millones (3,1% del total) y un incremento del 6,9% respecto a enero-noviembre de 2024.

Además, entre enero y noviembre, Málaga lideró las exportaciones andaluzas con 421 millones, el 43% del total y un crecimiento del +21,2%, el mayor de todas las provincias; seguido de Cádiz, con 190 millones (19,3%) y un alza del +15,7; el segundo mejor alza; y Sevilla, que alcanza 139 millones (14,1%) y un descenso del 7,4%.

Córdoba es la cuarta provincia exportadora de moda con 109 millones (11,1%) y subida del 12,2%, la tercera mejor de las ocho demarcaciones; seguida de Almería, con 66 millones (6,7%) y ligera caída del 1,1%; Jaén, con 20,9 millones (2,1% y -10,4%); Huelva, con 19,4 millones (2% y +1,4 %); y Granada, con 19,2 millones (2% y -18,3%).