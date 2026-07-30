Andalucía valora el aplazamiento del CPFF y reclama la información completa sobre el nuevo modelo de financiación

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha valorado el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que estaba prevista ayer miércoles a septiembre y ha reclamado al Gobierno central que aporte toda la información completa sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, España ha manifestado este jueves que el "final del sanchismo está pasando todos los límites", y ha puesto sobre la mesa un modelo de financiación que en su día María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, "negoció" con el independentismo catalán, con ERC, para "conseguir sus votos" y que supone "privilegios" para Cataluña y un "nuevo agravio y castigo para Andalucía".

Ha recalcado que, con ese nuevo sistema, Andalucía recibiría por ciudadano 143 euros "menos que la media y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña". "Lo único que se está intentando con este nuevo sistema es comprar voluntades políticas porque no tienen los votos necesarios en el Congreso de los Diputados, y eso es otra forma de corrupción política".

En cualquier caso, la consejera andaluza ha agradecido que el ministro de Hacienda, Arcadi España, que "en las formas es diferente" a Montero como ministra, haya retrasado el CPFF y ha confiado en que se facilite la información completa sobre el nuevo sistema.

"Hay partes del sistema que pueden servir, pero vamos a empezar de cero", ha indicado Carolina España, que ha instado al ministro a negociar con todas las comunidades porque lo que no puede ser es ir a un CPFF "a votar directamente, que es lo que se pretendía".

Ha insistido en que las comunidades recibieron tres días antes del CPFF previsto ayer miércoles una "información incompleta", y ha confiado en que el ministro de Hacienda "reaccione" y traslade la información completa y que pueda ser analizada con tiempo por parte de las comunidades.

"Desde luego, este no es el sistema que nosotros entendemos que es justo para Andalucía, porque vuelve a castigarla, ya que volvemos a seguir infrafinanciados por debajo de la media y eso hay que solucionarlo", según ha recalcado Carolina España.