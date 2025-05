Andalucía vota a favor de las modificaciones del PEPAC 2025 para que agricultores y ganaderos cobren las ayudas

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado este jueves de que Andalucía ha votado a favor de las modificaciones del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2025, pero hacemos constar que no se recogen todas las peticiones de Andalucía. El documento ha sido aprobado por unanimidad.

Tal y como ha trasladado Fernández-Pacheco al ministro de Agricultura, Pesca y alimentación, Luis Planas, "votamos a favor por la importancia que tienen en las intervenciones programadas desde Andalucía, pero lamentamos que no se hayan tenido en cuenta otras peticiones tan importantes como la modificación de los modelos de Regiones de Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) y los tipos de superficies de los ecorregímenes".

En esta línea, el consejero ha señalado que "esta es la mejor manera de reconocer el esfuerzo que están haciendo los agricultores y ganaderos andaluces por la sostenibilidad y por adaptarse a la realidad productiva sin que vean reducidas sus ayudas".

De este modo, desde Andalucía se ha pedido la realización de un estudio territorial y sectorial en el que se analice el impacto real que está teniendo el Pepac en el nivel de ayuda y de renta de los agricultores y ganaderos.

Según ha detallado el consejero, "la ausencia de estas modificaciones han provocado una pérdida de renta para los agricultores en el caso en la Solicitud Única (SU) en 2023 de 100 millones de euros y, a falta del cierre a 30 de junio de 2025, se espera que en la SU de 2024, los agricultores y ganaderos andaluces pierdan otros 100 millones de euros".

Así las cosas, Fernández-Pacheco ha insistido en que "hoy votamos a favor de una modificación del Pepac que solo puede salir por la unanimidad de todas las comunidades autónomas y, aunque Andalucía vota a favor, lo hace para poder pagar las ayudas agroambientales que ya tenemos comprometidas y no dejar a la gente sin cobrar, no porque nos guste el Pepac".

"Desde el Gobierno andaluz no vamos a consentir que el sector agrario siga perdiendo por segundo año consecutivo 100 millones de euros anuales por un plan estratégico de la PAC que no contempla la realidad productiva de nuestra región y que no atiende las necesidades de agricultores y ganaderos", ha abundado el titular del ramo.

DESPENSA DE EUROPA

En este sentido, Fernández-Pacheco ha recordado que la comunidad andaluza es una de las regiones europeas más importantes a nivel agrario y que, gracias a estas ayudas, "Andalucía produce y exporta al mercado internacional productos excelentes, saludables y sostenibles", lo que además le convierte en despensa de Europa.

Por tanto, "desde Andalucía pedimos que si se habla de defensa, que hablemos de defender la soberanía alimentaria y no depender así de terceros países", ha abundado el consejero, quien ha añadido que "en estos momentos necesitamos hablar de agua y de la singularidad de cada región y que, sin lugar a dudas, nos jugamos el presupuesto, la independencia y el papel de las regiones en la nueva PAC post 2027".

En definitiva, el consejero ha insistido en que "el apoyo de la Política Agraria Común (PAC) es esencial para Andalucía para fijar a la población a las zonas rurales, además de crear empleo; si bien lo es también para que el sector sea cada vez más competitivo, rentable y sostenible".