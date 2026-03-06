Andalucistas plantea por carta a Adelante cooperar para autonómicas: "Divididos es arriesgar miles de votos sin voz"

El coordinador de Andalucía por Sí y candidato de Andalucistas en las elecciones autonómicas de este año, Christopher Rivas. - MAURI BUHIGAS/ANDALUCÍA POR SÍ

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andalucistas ha informado este viernes de que ha enviado una carta a Adelante Andalucía para proponerles su cooperación política para las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía y que se acometería bajo la denominación 'Unidad Andalucista'.

El coordinador nacional de Andalucía por Sí (AxSí) y su candidato a la Presidencia de la Junta, Christopher Rivas, ha sostenido que "acudir divididos es arriesgarse a que miles de votos andalucistas se queden sin utilidad y sin voz en las instituciones", por lo que ha instado a "no permitir que eso ocurra", según una nota de este partido.

Rivas, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha remarcado que "el sistema electoral penaliza especialmente la fragmentación del voto en las provincias andaluzas, lo que puede provocar que miles de votos andalucistas queden sin representación institucional".

En la propuesta de Andalucistas a Adelante Andalucía plantea "la creación de una Mesa de Unidad Andalucista", que describe como "un espacio de diálogo permanente y paritario para definir una estrategia política común", seguidamente invoca "un método democrático de selección de candidaturas" que se ejecutaría a través de unas primarias abiertas para a partir de éstas garantizar "la legitimidad de los candidatos", así como "un modelo de integración proporcional de las distintas sensibilidades políticas".

Ha demandado "responsabilidad y esperanza" ante la situación política de Andalucía, marcada por la celebración de esas elecciones autonómicas que fijará el rumbo de la región para los próximos cuatro años, y ante ese hito "el andalucismo no puede permitirse el lujo de la desunión".

Ha argumentado que esta propuesta a Adelante Andalucía trasciende la "simple suma de siglas por interés electoral" y la sustenta en una demanda de la propia sociedad andaluza.

Rivas ha defendido la elaboración de un programa común que priorice "la soberanía política de Andalucía y la justicia social" por encima de las diferencias ideológicas que puedan existir entre las organizaciones.

Ha subrayado que "es el momento de poner a Andalucía por encima de los intereses de partido", convencido de que "la responsabilidad ante nuestro pueblo exige que estemos a la altura del momento histórico que vive nuestra tierra".