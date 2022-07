'Anónimos Infinitos 3' saldrá este sábado al mercado cerrando así la trilogía de microrrelatos de Marina Bernal

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La editorial Sevillapress saca este sábado al mercado 'Anónimos Infinitos 3', de la periodista Marina Bernal, que completa con este libro la trilogía sobre historias reales y cotidianas. Se trata del tercer recopilatorio, con 250 páginas y más de doscientos microrrelatos, de Bernal quién comenzó a escribir en redes sociales pequeños relatos de historias reales que conocía a través de sus protagonistas directos y poco a poco fue creando una comunidad de seguidores que demandaban sus relatos en un libro. "Historias de vidas contadas en positivo que reflejan siempre una enseñanza", según han explicado desde la editorial.

Marina Bernal es una periodista multimedia que tiene una amplia experiencia en radio, televisión, prensa escrita y medios digitales, pero su auténtica vocación sigue siendo la de "buscar historias humanas, historias inspiradoras que siempre conmueven y remueven".

Este libro tiene su origen en las redes sociales y sus protagonistas son personas anónimas que abren su corazón y comparten con la periodista su forma de ver la vida. "Los sentimientos son universales por eso muchos de los que no están retratados creen ser los protagonistas de sus relatos y se preguntan: ¿soy yo?. Quizás si alguna vez has hablado con la autora seas tú uno de sus anónimos o quizás no. ¿Eres tú un Anónimo Infinito?", han detallado desde Sevillapress.

Esta pasión por contar historias se fue desarrollando a lo largo de años y la gente que las leía fue aumentando. Empezaron las peticiones para recopilarlas en un libro y un día, totalmente por sorpresa, recibio como regalo de Reyes su primer libro editado: 'Anónimos Infinitos'. "En principio iba a ser un regalo para "regalar" a los más íntimos, pero los editores se fueron metiendo en la aventura editorial hasta terminar atrapados en ella", han puntualizado.

Siguió un segundo libro 'Anónimos Infinitos 2' y ahora el 'Anónimos Infinitos 3'. Para los dos anteriores la autora se vio arropada por grandes amigos que le obsequiaron con "generosos y emotivos prólogos". Compañeros y amigos que contaban, desde el cariño, como me veían a la periodista y a sus 'Anónimos'.

Paco Correal, Paco Gallardo, Isabel Fayos, María Jesús Pereira, Juan Mellado, Manuel Contreras, José Vicente Dorado y Manuel Capelo, en el primer libro. Y para el segundo a Alfredo Relaño, Carlos Navarro, Salomón Hachuel, Charo Padilla, Juan José Téllez, Pepe Da Rosa, Francis Gallardo, Mercedes Franco, Jerónimo Fernández, Araceli Limón, Pedro Ybarra, Cristóbal Ruiz y Mercedes de Pablos.

"Aquel mi primer libro me regaló muchos momentos bonitos e incluso la posibilidad de acudir a varios colegios e Institutos sevillanos para charlar con los alumnos sobre mi forma de narrar la vida y de poner la atención en las pequeñas cosas que nos preocupan a todos y que en realidad son las importantes". "También fue el comienzo de una aventura literaria, publicando varios libros después, siendo éste mi séptimo libro en los últimos tres años", ha concluido la autora.