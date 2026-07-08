Antonio Sanz, sobre el futuro Gobierno andaluz: "Donde el presidente considere que debemos estar, ahí estaremos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha subrayado este miércoles su disponibilidad para asumir las responsabilidades que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "considere" que debe desempeñar cuando conforme el nuevo Gobierno andaluz surgido del acuerdo del PP-A con Vox. "Donde el presidente considere que debemos de estar, ahí estaremos", ha comentado en esa línea.

Antonio Sanz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras presentar en Sevilla el proyecto de transfusión de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias (TREX) del Centro de Emergencias Sanitarias 061, y cuando se espera que en los próximos días, esta misma semana, el presidente de la Junta dé a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz, en el que Vox gestionará una consejería con rango de vicepresidencia.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha subrayado que las decisiones sobre quiénes conformen el Gobierno de la Junta "le corresponden al presidente", Juanma Moreno, y será él, "en su momento y cuando considere" oportuno, quien "trasladará la composición" del Ejecutivo.

Mientras llega ese momento, Antonio Sanz ha subrayado que él no para y se dedica a "trabajar" en sus "responsabilidades, y al servicio del conjunto de los andaluces". "Donde el presidente considere que debemos de estar, ahí estaremos", ha zanjado su comentario el consejero de Presidencia actualmente en funciones.