Anuncian movilizaciones en Granada para el 18 de marzo en protesta por el reparto de ayudas por los daños del temporal

Archivo - Imagen de archivo de una tractorada en el Altiplano de Granada por las ayudas a los cultivos de frutos de cáscara - UPA - Archivo

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Cooperativas Agroalimentarias (Faeca) de Granada ha acordado un calendario de actuaciones tras mantener una reunión con alcaldes de las comarcas afectadas y con presidentes de cooperativas agrarias para "analizar la exclusión de amplias zonas de la provincia del decreto de ayudas directas aprobado por el Gobierno tras los daños provocados por el temporal", el cual culminará con una movilización provincial el 18 de marzo.

"Contará con el respaldo de las cooperativas, los ayuntamientos y el conjunto del sector agrario", han indicado en una nota de prensa desde Faeca, que ha señalado que la movilización del 18 de marzo se está preparando en estos momentos. "La agricultura es el principal motor económico de muchas de estas comarcas. Si las explotaciones no reciben el apoyo que necesitan tras los daños sufridos, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la economía rural", ha explicado el presidente de la federación en Granada, Fulgencio Torres.

El encuentro con alcaldes y presidentes ha servido para "coordinar una estrategia conjunta de respuesta y para poner en marcha una serie de comisiones informativas en las distintas comarcas afectadas, que comenzarán en los próximos días y servirán para explicar la situación a agricultores, cooperativas, ayuntamientos y organizaciones del sector".

Según los datos manejados por la federación, 34 cooperativas de las comarcas de Los Montes, La Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar quedarían fuera del acceso a las ayudas directas contempladas en el decreto estatal, lo que afectaría a 17.600 agricultores y ganaderos socios de estas entidades.

Estos productores declararon en el último ejercicio 222 millones de euros de facturación, con una media aproximada de 12.600 euros por agricultor. De poder acceder a las ayudas previstas, podrían recibir aproximadamente un 30 por ciento de esa renta, lo que supondría unos 5.000 euros de media por agricultor. En términos globales, la exclusión de estas zonas supondría que la provincia de Granada dejaría de percibir alrededor de 63 millones de euros, una cantidad clave para explotaciones que ya presentan rentas bajas y que han sufrido importantes daños.

Durante la reunión se acordó también impulsar una plataforma conjunta de acción en la que estarán representados alcaldes de los municipios afectados, uno de cada grupo político, cooperativas, y organizaciones del sector agrario con el objetivo de "reforzar la reivindicación y trasladar una posición unitaria de la provincia".

"Estamos hablando de miles de agricultores que han sufrido daños y que, sin embargo, se quedarían fuera de las ayudas por una delimitación administrativa que no refleja la realidad del territorio. Por eso vamos a trabajar de forma coordinada con alcaldes, cooperativas y representantes institucionales para que esta situación se corrija", ha señalado Torres.

El presidente de Faeca Granada también ha explicado que las reuniones informativas permitirán trasladar con claridad a los agricultores el alcance del decreto y las consecuencias que tendría para estas zonas. "Nuestro objetivo es informar, movilizar y defender a nuestros agricultores. Las comarcas afectadas son además algunas de las que tienen menor renta agraria y menos apoyo público en los últimos años, por lo que resulta aún más necesario que se revisen los criterios del decreto", ha afirmado.