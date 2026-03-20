Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en una playa de Lújar (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un rescate realizado por el helicóptero 'Helimer' de Salvamento Marítimo. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición ha sido hallado en la mañana de este viernes en la playa de Cambriles del municipio granadino de Lújar.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que el cuerpo sin vida ha sido hallado en la referida zona del litoral por un vecino que pasaba por la zona, y que el estado del cadáver no permite actualmente su identificación.

Al menos una patrulla del cuerpo armado se ha movilizado hasta la zona y se está al pendiente del levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal (ILM), según han apuntado las mismas fuentes.

Cabe recordar que el pasado domingo, 15 de marzo, se localizaron y rescataron en las proximidades de la referida zona los cadáveres de tres personas después de producirse en la madrugada el desembarco de una patera con 17 personas, concretamente en la playa de Gualchos-Castell de Ferro.

El pasado lunes, el subdelegado del Gobierno del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, informaba de que la Guardia Civil y el Helimer de Salvamento Marítimo realizaban labores de rastreo por este área de la costa granadina "por si apareciera algún otro cuerpo".