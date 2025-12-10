Apdha lamenta el aumento del 57% en el número de personas sin hogar en Andalucía en los dos últimos años

El coordinador general y la vicecoordinadora de la Asociación Pro a los Derechos Humanos en Andalucía (Apdha), Diego Boza y Macarena Olid. - APDHA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y la vicecoordinadora de la Asociación Pro a los Derechos Humanos en Andalucía (Apdha), Diego Boza y Macarena Olid, han comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para presentar el 'Informe Pobreza Sur 2025: Sin hogar e invisibles a la vista de todos' que, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, analiza la situación en Andalucía y aborda específicamente la situación del colectivo de personas sin hogar. Según ha recogido la entidad en una nota, Diego Boza ha explicado que "el sinhogarismo constituye la forma más extrema de exclusión social" y ha alertado de que "el aumento de hasta un 57% del número de personas sin hogar en tan solo dos años es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave". Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con los datos disponibles desde 2022 a 2024, la cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos ha experimentado un incremento.

Boza ha puesto el foco sobre "la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad" y ha denunciado "no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas".

Según ha explicado el coordinador general de la Apdha, "parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen". Asimismo, Boza ha explicado que la Apdha, amparándose en la Ley de Transparencia, envió solicitudes de información a los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas. Sin embargo, "tan solo tres ayuntamientos, Almería, Huelva y Jaén, nos han pedido toda o al menos una parte de la información que solicitábamos", ha apuntado.

Ademñas, el coordinador general de la entidad ha señalado que "la Apdha no renuncia a conseguir estos datos y que ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y nos faciliten la información que reclamamos y a cuyo acceso tenemos derecho".

Por su parte, la vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla ha recriminado como el problema del sinhogarismo "está creciendo de manera muy alarmante" y ha señalado que "el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual".

Tal y como Olid ha explicado, "antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo". Sin embargo, "a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó asimismo miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle", ha afirmado.

No obstante, la coordinadora de la Apdha ha alertado de que "la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida nos está llevando a una situación aún peor". Olid ha explicado que "a las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas".

Asimismo, Olid ha apuntado como, "a pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo".

Según ha precisado la entidad, otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas duras condiciones es el de "los jóvenes ex tutelados por la Junta de Andalucía, los cuales, en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas". Los datos oficiales también apuntan que cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.

La vicecoordinadora de Apdha ha reclamado a las administraciones públicas "un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar" y ha denunciado que "de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados", lo que, según Olid, "demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas". Olid también ha precisado que "hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria".

Por otra parte, respecto a los datos recopilados por Apdha respecto a la situación socioeconómica en Andalucía, Diego Boza, coordinador de la entidad, ha apuntado que "Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayores índices de pobreza, exclusión social y de baja intensidad del empleo en el hogar, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla", aunque, tal y como ha apuntado el propio Boza, "en privación material y social severa, Andalucía se encuentra incluso por detrás de Melilla".

Asimismo, ha explicado que "los datos relativos a pobreza y exclusión social, unidos al aumento de la precariedad laboral y de los precios de la vivienda, están colocando a la sociedad andaluza al borde del abismo". En este sentido, la vicecoordinadora de la entidad andaluza ha precisado que "mientras los salarios no crecen y el mercado laboral se precariza, los alquileres han subido por encima del 15% en ciudades como Málaga o Sevilla, aunque los incrementos son notables y significativos en todas las provincias y ciudades andaluzas".

Por último, Macarena Olid ha denunciado que "hasta un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo".