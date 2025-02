Aprobadas las bases de las cruces de Córdoba, con nuevo horario; los patios, con nueva modalidad, y la feria 2025

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado las bases del Concurso Municipal de Cruces de Mayo, que contarán con nuevos horarios; las bases del Concurso Municipal de Patios, que estrenarán modalidad, y las bases para la instalación y uso de casetas para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025.

En una rueda de prensa, Urbano ha manifestado que "el único fin de estas bases es mejorar la calidad de vida de los cordobeses para que se puedan conjugar no solamente las tradiciones, sino el descanso", a lo que ha agregado que "se pretende dar cabida a todas las aportaciones realizadas tanto por la Federación de Peñas, las hermandades y las demás asociaciones, así como el Movimiento Ciudadano en las distintas mesas realizadas".

En concreto, el Concurso Municipal de Cruces de Mayo será desde el 30 de abril al 4 de mayo y la recepción de solicitudes tendrá una duración de diez días hábiles desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Estarán abiertas entre las 12,00 y las 2,00 horas del día siguiente, pero desde las 0,00 horas el volumen de la música pasará a la mitad, excepto el día 1 de mayo, porque el viernes es laborable, de modo que las cruces se cerrarán a las 0,00 horas y la bajada de la música será a las 23,00 horas, al 50%. El mediodía, por acuerdo concretamente de la mesa de cruces, la música funcionará ininterrumpidamente entre las 16,00 y las 19,00 horas, y el volumen de la música en ese período será de la mitad también, al 50%.

Con respecto a los accesit y premios, hay un total de 46.620 euros que se distribuirán en 45 accesit con 700 euros por cada uno y luego los premios que se dividirán por categorías en las tres modalidades de casco histórico, zona moderna y recintos cerrados, como en años anteriores. El jurado podrá también conceder tres premios adicionales por cada una de las tres modalidades.

Otra de las características que llevarán también las cruces este año es que se permitirá el uso de sombrillas, mesas y sillas que serán retiradas por la noche o cuando el tiempo lo permita, si bien "en ningún momento se permitirán veladores altos, mesas y sillas", ha aclarado.

"Las bases de descalificación son las de todos los años, por no reunir una serie de características o no llegar a una puntuación mínima, y lo más importante de todo es que como modo de descalificación no sólo no se le permitirá a la asociación montar cruz en ese sitio, sino a ninguna asociación en el año siguiente a la descalificación de esa cruz", ha puntualizado.

"Otra de las novedades está en el plan de seguridad, que es muy ambicioso, como consecuencia de un consenso total por parte de todos los intervinientes en la mesa de las cruces y tiene las características de un asesoramiento técnico", de forma que "se hará una reunión previa para ver cómo deben estar colocados los equipos de sonido; existirán restricciones en estos equipos, y habrá prohibición de grandes potenciadores graves, que son los que molestan", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que "durante la actividad habrá medidas de control y supervisión, que se harán aleatorios", a la vez que "se podrán utilizar las limitaciones de sonido para, en determinadas cruces que están intentando evitar la prohibición, obligar a colocar un limitador de sonido para que no se vuelvan a producir hechos como alterar la normativa".

MÁS PATIOS

En cuanto a los patios, la fecha de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde la publicación de las bases en el BOP. La fecha del concurso será entre el día 5 y el 18 de mayo, coincidiendo con el concurso de rejas y balcones aprobado en la pasada Junta de Gobierno.

Este año se pasa de la posibilidad de haber 55 patios a 60 por la creación de la nueva modalidad de patios conventuales, ya presentados en Fitur este año. Serán aquellos pertenecientes a entidades o congregaciones religiosas que aportan señas de identidad de la arquitectura religiosa de su época; son extraordinarios por su monumentalidad, por su forma o por su uso, o aportan una propuesta en el marco de la Fiesta de los Patios. Con un máximo de cinco patios y un único premio de 3.000 euros.

Según ha argumentado, "era muy importante introducir esta modalidad de patios, puesto que dejábamos un poco atrás esta manera de vivir que tienen también los cordobeses que en este caso se dedican a la vida religiosa". El resto de modalidades: los patios singulares, arquitectura antigua y moderna.

También, el edil ha comentado que se incrementan los accésit de participación, de modo que en los más grandes, de 4.140 euros se pasa a 4.820 euros, y en el más pequeño, de 3.080 a 3.600 euros, con "una media aproximadamente por patio, en atención a las diferentes modalidades, de unos 600 euros de subida", ha aseverado Urbano. El coste del concurso asciende a 297.300 euros.

LA FERIA

En relación con la feria, el concejal ha detallado que "cambia la fecha de presentación de las solicitudes", con 15 días hábiles desde su publicación. Será del 24 de mayo a las 22,00 horas hasta la madrugada del 1 de junio. "Se han incluido todas las aportaciones de la mesa de feria", ha remarcado.

"Otra de las cosas importantes es el cambio de plazo de las alegaciones en el proceso de medidas cautelares", de manera que "la antigua regulación, concretamente, tenía 48 horas para alegar y se ha pasado a un plazo de tres horas desde que se produce la notificación para hacer alegaciones y que sea mucho más viva la resolución, si hay que adoptar algún tipo de medida cautelar", ha apuntado.

Sobre el trámite de concesión de las casetas, se va a abrir el plazo de solicitudes para los caseteros, tanto los nuevos como los antiguos, "y lo primero que se va a intentar es hacer un listado provisional, que, cuando salga, tendrá un plazo de alegaciones y, tras el plazo normal de alegaciones, habrá una resolución definitiva de los espacios que se quedan libres", ha señalado.

"Una vez que se vean los espacios que se quedan libres, serán los nuevos caseteros, por orden de inscripción, los que irán viendo cuáles son los huecos disponibles e, inmediatamente, se irán adjudicando en atención a sus solicitudes", ha precisado, de cara a "dotar de toda la garantía del mundo, no solamente a las personas que ya han montado casetas en la pasada edición, como los que quieren este año".

También como novedad, ha explicado que "en las casetas que opten por rejas en sus fachadas, se ha modificado la norma de 90 a 150 centímetros". Entretanto, ha subrayado que "todas las medidas se han realizado desde el consenso total", de ahí que haya agradecido las aportaciones en las distintas mesas.

COSMPOÉTICA, BODAS Y ESPECIES AMENAZADAS

En otro orden de cosas, se han aprobado el expediente de contratación relativo al servicio de programación y ejecución de la edición de 'Cosmopoética 2025. Poetas del mundo en Córdoba', por importe de 249.000 euros, así como las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones 2025 para actividades de dinamización en el casco histórico, con 25.000 euros.

Ha salido adelante el calendario que regula los días hábiles para la celebración de matrimonios civiles del año 2026, que se expondrá públicamente. Hay un total de 39 días disponibles en el Alcázar de los Reyes Cristianos y también once días en el Ayuntamiento.

Y ha recibido el visto bueno un protocolo de intenciones a suscribir entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, en materia de conservación 'ex-situ' de especies amenazadas y colaboración en la ejecución del programa de conservación y recuperación de fauna silvestre.