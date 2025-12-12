Aprobado un plan municipal de inversiones de 4,4 millones de euros para modernizar el transporte público de Granada

Los concejales de Presidencia y de Movilidad de Granada, Jorge Saavedra y Ana Agudo - AYUNTAMIENTO

La Junta de Gobierno Local de Granada ha aprobado un plan municipal de inversiones del servicio público de transporte urbano colectivo 2025-2026, dotado con 4.436.012 euros que permitirán "renovar la flota con vehículos más eficientes y sostenibles, modernizar los sistemas de validación y recaudación y adaptar las infraestructuras eléctricas a los nuevos estándares de movilidad sostenible".

Así lo ha aseverado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation de Granada, Ana Agudo, para quien este plan supone "una de las mayores apuestas inversoras en modernización del transporte público en los últimos años", permitiendo que la ciudad "dé un salto técnico y tecnológico imprescindible para mejorar el servicio, facilitar el acceso de los usuarios y avanzar hacia los objetivos europeos de flota limpia".

La mayor inversión del plan, 3.491.280 euros, se destinará a la adquisición de ocho vehículos nuevos diseñados para reducir emisiones y mejorar la eficiencia operativa. En concreto, se trata de dos autobuses articulados de 18 metros cien por cien eléctricos, cuatro autobuses híbridos de doce metros y dos microbuses eléctricos cuya renovación se llevará a cabo de manera gradual reemplazando los vehículos de mayor antigüedad.

En este sentido, la edil ha apuntado que con estos ocho nuevos vehículos serán un total de 27 autobuses los que el Ayuntamiento, con gobierno local del PP, habrá renovado en lo que va de mandato; "una cifra que supera con creces los seis vehículos que incorporó el partido socialista en el anterior mandato". El otro gran apartado del plan está centrado en la inversión tecnológica: 944.732 euros destinados a equipamiento clave para "modernizar la experiencia del usuario y optimizar la operativa del servicio".

Así, ha detallado Agudo, el plan contempla la adquisición de 258 unidades de validadoras embarcadas que sustituirán a las validadoras externas instaladas en paradas desde 2014, actualmente obsoletas y con limitaciones de sus utilidades, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

"Con este cambio se eliminará la validación externa, lo que vendrá a mejorar la fluidez del embarque, reducir tiempos de subida y ofrecer una experiencia más cómoda y rápida al usuario", ha indicado Agudo, quien, en presencia en rueda de prensa del portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, ha apostillado que la tecnología de las nuevas validadoras será compatible con nuevos métodos de pago a través de tarjeta o teléfono móvil.

Asimismo, el plan también contempla la ampliación del centro de transformación eléctrica mediante una inversión de 100.000 euros que permitirá afrontar la recarga de los nuevos vehículos eléctricos que se van a adquirir. Para ello, se incrementará la potencia contratada en las cocheras de Transportes Rober, pasando de 630 kVas a 1.250 kVas para alimentar los nuevos puntos de recarga. Por último, se incluye una inversión de 44.800 euros para un nuevo software de ticketing que permitirá la integración completa de pagos y recargas, un mayor control sobre validaciones y datos de uso y la gestión de una plataforma moderna, actualizable y alineada con estándares europeos.

"A día de hoy solo tenemos capacidad de pago de tarjeta para los billetes individuales, que son una minoría. Con esta innovación podremos usar la tarjeta para recarga de bonobuses, mejorando notablemente la experiencia de usuario", ha añadido. La concejala ha querido destacar los resultados que están teniendo los esfuerzos para la dinamización del transporte público en los últimos meses.

Según ha proseguido Agudo quedan patentes en los "excelentes resultados" con los que se ha cerrado este mes de noviembre, con 2.863.787 viajeros (casi un once por ciento de incremento en uso comparado con noviembre del año pasado) y con un total de 27.545.045 viajeros acumulados en lo que va de 2025.

Agudo ha insistido en que este esfuerzo inversor "no es coyuntural, sino parte de una estrategia a largo plazo para convertir Granada en un referente de movilidad sostenible, limpia, segura y eficiente". Esto queda en evidencia en el crecimiento de la partida presupuestaria prevista para 2026 dedicada al transporte público, que asciende a un total de 24,6 millones de euros, "un 30 por ciento más respecto a los 19 millones de euros que destinó a Movilidad el PSOE en el anterior mandato".

"Con esta inversión, Granada se sitúa a la altura de las ciudades más avanzadas de España en tecnología de transporte público", ha concluido Agudo.