Apuñalado un policía nacional en Baza (Granada) durante una intervención en un domicilio

Radiografía de la mano del agente de la Policía Nacional apuñalado en Baza (Granada) - UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA (UFP)

BAZA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Un agente de la Policía Nacional ha sido apuñalado en Baza (Granada) durante una intervención en un domicilio tras recibir un aviso por una disputa familiar entre una madre y su hijo, quienes previamente ya habían estado en dependencias policiales.

Según informa la Unión Federal de Policía (UFP), durante la intervención, el varón implicado arremetió violentamente contra uno de los agentes, propinándole lo que en un primer momento parecía un puñetazo dirigido al pecho, a la altura del corazón.

Sin embargo, el agente comprobó que no se trataba de un golpe sino de una puñalada, ya que el agresor portaba un cuchillo oculto. Según advierte el colectivo, "el chaleco le salvó de una muerte segura".

Acto seguido, el atacante intentó asestar una segunda puñalada que el policía logró repeler parcialmente, aunque el arma blanca llegó a atravesarle la mano.

No obstante, el agente hizo uso de su extensible reglamentaria y con la colaboración de su compañera consiguió reducir y detener al agresor, que fue trasladado a dependencias policiales para su ingreso en calabozos. Por su parte, el agente herido tuvo que acudir a un centro hospitalario con el cuchillo aún clavado.

Desde la Unión Federal de Policía manifiestan el "total apoyo" a este compañero para el que solicitará el ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo en reconocimiento a los hechos sufridos.

Para el colectivo este suceso "vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad real a la que se enfrentan diariamente los policías nacionales en el ejercicio de sus funciones" y denuncian la falta de medios y efectivos que padece el cuerpo.