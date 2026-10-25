Archivada la investigación sobre el incendio que en 2024 arrasó casi 800 hectáreas en Andújar (Jaén)

Archivo - Bomberos forestales trabajan en el remate y liquidación del incendio en la Sierra de Andújar que arrasó cerca de 800 hectáreas/Archivo - PLAN INFOCA - Archivo

JAÉN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Jaén --plaza número 1-- ha archivado la investigación abierta sobre el origen del incendio que en agosto de 2024 arrasó cerca de 800 hectáreas en la Sierra de Andújar (Jaén). La investigación se cierra sin que se haya podido determinar la causa del fuego.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el no haber podido determinar el origen del incendio, ha impedido determinar si hay o no responsables del mismo. No obstante, las mismas fuentes, han hecho hincapié en que se trata de un archivo provisional y no definitivo, lo que permitiría reabrir la causa en el caso de que se contemplaran nuevos datos o pruebas.

Durante los dos años que ha durado la investigación, desde Fiscalía se han ordenado numerosas diligencias e incluso se solicitó prorrogar la investigación con el objetivo de poder determinar la causas y los posibles responsables si así se hubiera determinado, pero finalmente no ha habido resultados.

También la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, especializada en incendios forestales, prestó su apoyo técnico, pero sin resultados. Esta unidad específica, empleada a nivel nacional, se encarga de investigar incendios forestales que, por su magnitud o complejidad, así lo requieren .

El fuego comenzó el 18 de agosto de 2024 cerca del embalse de El Encinarejo y se dio por extinguido el día 27 con un balance de 797 hectáreas afectadas, de las que 530,44 son forestales --345,19 arboladas y 185,25 de matorral-- y 256,44 de pasto, siendo las restantes de uso agrícola y urbano.

El entonces delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ya indicó en octubre de 2024 que se había remitido el siniestro al ámbito judicial para conocer el origen y "posibles responsables" de este incendio, una vez que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del Plan Infoca no había determinado las causas del fuego.

Según dijo en aquel momento Estrella, es "el juez o el fiscal el que tiene que practicar las diligencias probatorias que entiendan necesarias para tener una conclusión".

El punto de inicio se localizó en una finca de la Sierra de Andújar, faltaba por determinar cómo y por qué comenzó a arder, algo que ha quedado sin poderse esclarecer.

En 2025, un año después del siniestro, fueron varios los incendios en la Sierra de Andújar. En 2026, según recoge la Agencia de Emergencias de Andalucía, en el apartado de su web destinada a los incendios forestales, también los ha habido.

Según los datos consultados por Europa Press, en mayo de este año, se declararon hasta tres fuegos en la Sierra de Andújar, uno de ellos en un paraje próximo a la presa del Encinarejo. En junio hubo otro siniestro, y en agosto se contabilizó otro más en en el paraje del Santuario de la Virgen de la Cabeza, todos ellos de escasa entidad.