Aremehisa celebra el cambio de lápida del general Cascajo en Córdoba "tras casi siete años" desde que lo pidió

La lápida del sepulcro del general Cascajo, antes y después, del cambio de la misma. - AREMERHISA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación memorialista Aremehisa ha celebrado este miércoles que, "tras casi siete años", desde que solicitó al Ayuntamiento de Córdoba, por primera vez, "que cumpliera con la Ley de Memoria Histórica", ahora por fin la haya acatado cambiando la lápida del general franquista Ciriaco Cascajo, que le ensalzaba como "patriota ejemplar" y como el "más enérgico defensor" de Córdoba "en el alzamiento nacional de 1936", mientras que la nueva lápida solo indica que fue general de División.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, quien se ha felicitado porque "por fin se haya procedido a retirar la lápida existente en el Cementerio Municipal de la Salud de Córdoba, en la sepultura construida y cedida por el propio Ayuntamiento de Córdoba a Ciriaco Cascajo Ruiz".

En cualquier caso, Espino ha recordado al Ayuntamiento de Córdoba que "tiene todavía pendiente proceder a retirar los títulos de hijos predilectos y adoptivos, además de medallas y nombramientos de alcaldes honorarios, así como cualquier otro nombramiento o título honorífico, a las personas a las que le fueron otorgados por méritos relacionados con la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista".

El presidente del colectivo memorialista ha insistido en que han pasado "siete años, en los que el silencio administrativo fue la respuesta y hubo que acudir al Defensor del Pueblo Andaluz en innumerables ocasiones, para que diferentes corporaciones municipales y alcaldes se pronunciarán al respecto".

Por último, Espino también ha recordado que está pendiente de respuesta "la petición a la Diputación de Córdoba para la elaboración de un inventario de reconocimientos honores y distinciones otorgados por esa institución, también a militares franquistas, para su revocación y retirada, tal y como se determina en la Ley".