Arranca la cuarta campaña de excavación y exhumación de fosas ilegales en el cementerio de Padul (Granada)

Uno de los miembros del equipo de la UGR que interviene en las fosas comunes de Padul (Granada). - FRANCISCO DE ASIS CARRION JIME

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo interdisciplinar de la Universidad de Granada (UGR) ha retomado las exhumaciones de víctimas asesinadas y depositadas en enterramientos ilegales en la localidad granadina de Padul durante el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista. Los trabajos se compaginan con la localización de nuevos familiares descendientes de los represaliados.

Tras las intervenciones realizadas en 2021, 2022 y 2024 en el cementerio municipal de Padul, en las que se exhumaron 13 cuerpos, todos con muestras de violencia, el equipo interdisciplinar de la UGR 'Universidad y Memoria' comienza una nueva campaña con unos trabajos impulsados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El primer objetivo marcado por la dirección del proyecto para esta cuarta campaña es la exhumación de diez víctimas ya localizadas en la intervención anterior y que no pudieron ser extraídas debido a los límites temporales acotados por la financiación previa.

Según diversos estudios, hasta 40 personas podrían permanecer aún enterradas en estas fosas, habiéndose producido los últimos asesinatos durante los años cincuenta. De manera simultánea a los trabajos de exhumación, el equipo prosigue con la localización de nuevos familiares descendientes de las víctimas, con el fin de grabar entrevistas y recoger muestras de ADN.

Por último, el equipo universitario ofrece visitas a centros educativos y asociaciones culturales que deseen desplazarse hasta el lugar para conocer de primera mano los pormenores de la intervención.