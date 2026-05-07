Arrancan las obras de urbanización del Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán'

La Junta de Compensación del Plan Parcial Industrial-6 de Córdoba, representada por Miguel Ángel Torrico, y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial-Rialsa, con el gerente de Andalucía Occidental de Ferrovial, Juan García-Liñán, suscriben el acta. - JUNTA DE COMPENSACIÓN

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Compensación del Plan Parcial Industrial-6 de Córdoba, representada por Miguel Ángel Torrico, y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial-Rialsa, con el gerente de Andalucía Occidental de Ferrovial, Juan García-Liñán, han suscrito este jueves, junto con representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la Dirección Facultativa de la Obra y el coordinador de Seguridad y Salud, el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras de urbanización del futuro Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán'.

Según han informado desde la Junta de Compensación, la firma de este documento supone "el inicio oficial de las actuaciones de urbanización de uno de los proyectos logísticos y empresariales más importantes de la ciudad y con gran impacto en Andalucía, pues el futuro Parque Logístico Empresarial 'Gran Capitán' supone un enclave estratégico destinado a dar soporte y servicio a la futura Base Logística del Ejército de Tierra 'General Valera' (BLET)".

Al acto han asistido igualmente los miembros de la Junta de Compensación, entre ellos la familia López-Crespo y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), propietarios de parte de los terrenos que integran el ámbito de actuación.

El comienzo de las obras marca un hito decisivo para el desarrollo del ecosistema, empresarial y logístico llamado a "convertirse en uno de los principales motores de crecimiento económico y transformación territorial de Córdoba y su entorno".

Así, el desarrollo urbanístico permitirá impulsar la implantación de nuevas empresas favoreciendo a la atracción de inversión y crecimiento de miles de puestos de trabajo, algo que supone "un importante impacto en la actividad socioeconómica de la ciudad y toda la provincia".

Las obras de urbanización han sido adjudicadas por un importe de 38.352.687,94 euros, IVA no incluido, destinados íntegramente a la urbanización de las casi 200 hectáreas que conforman el sector. Asimismo, está previsto que próximamente se inicien nuevas obras, como la construcción del depósito para el abastecimiento de agua y el acceso, cuya licitación se encuentra actualmente en trámite.

De acuerdo con los plazos previstos y la oferta presenta por la UTE adjudicataria (26 meses), se estima que el Parque Logístico Empresarial de Córdoba 'Gran Capitán' puede estar plenamente desarrollado durante el segundo semestre del año 2028, "consolidándose como un referente logístico e industrial de primer nivel en Andalucía y en el sur de España".