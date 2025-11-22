Arrancan en Salobreña (Granada) los Juegos Deportivos Provinciales con adelanto de fecha y más de 4.000 participantes

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha asistido este fin de semana a la inauguración de los Juegos Deportivos Provinciales en el municipio de Salobreña (Granada) con un adelanto, este año, de la fecha de inscripción y celebración, en respuesta a una demanda que permitirá contar con más jornadas de actividad y la participación de más de 4.000 deportistas de 400 equipos de toda la provincia.

En este sentido, Escobedo ha señalado que "nos comprometimos con los municipios en anticipar esta actividad y así lo hemos hecho", resaltando que "la finalidad de estas competiciones y potenciar la práctica deportiva entre los granadinos bajo los valores de la inclusión, el trabajo en equipo, la igualdad de género y el juego limpio, sin olvidar el desarrollo saludable e integral de todos los que se animan a tomar parte de estos torneos", informa el organismo en un comunicado.

El diputado ha subrayado la importancia de estas convocatorias, en cuanto a que "son una oportunidad única para que nuestros vecinos, desde los más pequeños hasta los mayores, encuentren en el deporte una vía de crecimiento personal y colectivo. Nuestro compromiso es garantizar que cada municipio tenga acceso a actividades adaptadas a sus necesidades y que cada participante disfrute de una experiencia inolvidable".

Además, ha destacado que "la colaboración con los municipios es clave para hacer de estos Juegos una verdadera fiesta deportiva y lograr su consolidación. Por ello, pretendemos que los ayuntamientos y animadores deportivos se involucren de manera activa", con el fin de que "hay competiciones todo el año, repartidas por toda la provincia, y los participantes disfruten de torneos en las mejores condiciones".

El concejal de Deportes de Salobreña, Plácido Leyva, ha agradecido "el apoyo de la Diputación de Granada a los municipios, no solo con el desarrollo de estos Juegos Deportivos que inundan los pueblos de los valores tan positivos que tiene la práctica deportiva, sino a través de las ayudas para seguir mejorando las instalaciones en las que prestar cada vez mayores y mejores servicios a nuestros vecinos".

CATEGORÍAS Y MODALIDADES

Los Juegos Deportivos Provinciales están abiertos a todas las edades a partir de los 12 años, organizados en las categorías alevín (2013-2014), infantil (2011-2012), cadete (2009-2010), juvenil (2006-2008) y sénior.

Entre las modalidades deportivas, los Juegos Provinciales incluyen baloncesto, minibasket, fútbol sala, voleibol y minivoleibol, con la posibilidad de incorporar otras como balonmano o tenis de mesa, en función de la demanda. Con respecto a los calendarios de las diferentes competiciones, los Juegos Provinciales establecen dos fases.

Por un lado, la Fase Zonal en la que cada comarca de la provincia de Granada podrá programar su fecha de inicio. Por otro lado, una Fase Final por sistema de eliminatoria, que se disputará entre mayo y junio de 2025. En cuanto a premios, los Juegos Deportivos Provinciales galardonarán a los dos equipos finalistas por deporte, categoría y sexo, con menciones especiales a participantes que destaquen por méritos deportivos.