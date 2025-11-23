El artista cordobés José Carlos Villarejo expone sus guadamecís en el principal festival de arte de Emiratos

SHARJAH (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS), 23 (EUROPA PRESS)

El artista cordobés José Carlos Villarejo, que ha recuperado la tradición del guadamecí Omeya, expone desde esta semana en el principal festival de arte que se celebra en Emiratos Árabes Unidos, en concreto en Sharjah, donde sus obras conforman una muestra inmersiva, bajo el título de 'Lantern'.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press desde Sharjah, el artista guadamelicero ha explicado que ha "desarrollado durante muchos años", a lo largo de su "trayectoria artística, una técnica" en la creación de guadamecís, que son obras de arte en cuero decorativo, dorado, policromado y ferreteado, y la ha aplicado a su "forma de ver el arte", en "un acercamiento a la cultura islámica, junto con esta técnica que se atribuye también en sus orígenes a la etapa árabe de nuestra ciudad de Córdoba".

Esa, según ha subrayado, "es una de las premisas por las cuales he sido invitado, ya por tercera vez, al Festival de Arte Islámico en Sharjah, uno de los siete emiratos de Emiratos Árabes Unidos", que organiza "un festival que es muy importante y muy influyente para el Golfo Pérsico, puesto que desde aquí se abre una plataforma de diálogo cultural y artístico, no sólo para Oriente, sino también para Occidente".

En consecuencia, para el artista cordobés "es un gran honor poder estar representando, no sólo a mi cultura, sino también a mi forma de entender el arte, junto con esa técnica ancestral del guadamecí, que tanto está deslumbrando aquí en Sharjah".

La exposición en Sharjah de Villarejo, que es director del Museo Guadamecí Omeya de Córdoba, no solo rinde homenaje a la ancestral técnica del guadamecí, sino que redefine la experiencia artística a través de una instalación "inmersiva y profundamente espiritual".

El festival de arte en el que se inscribe la muestra 'Lantern', está organizado bajo el patrocinio de Su Alteza el Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y Gobernante de Sharjah, quien ha mostrado un profundo interés en la participación del artista cordobés, así como en su producción artística, en su trayectoria y en su contribución a la difusión de este arte cordobés.

'Lantern' es una "instalación conceptual donde la propia galería se transforma en una lámpara". Los visitantes son invitados a "vivir el espacio desde el interior" de esa lámpara. Así, desde el corazón de esta sala, una luz que emana desde una pequeña obra de arte realizada en guadamecí, se proyecta hacia el exterior, donde se encuentran el resto de las obras que pertenecen a esta colección.

Esta disposición simbólica "guía al espectador a través de una reflexión sobre la inspiración en la belleza de la creación y la iluminación del ser humano a través de la luz divina", según ha señalado el artista cordobés.

Esta destacada participación en el prestigioso Festival de Arte Islámico de Sharjah, amparado por el Departamento de Cultura del país, posiciona a José Carlos Villarejo como un referente significativo de su disciplina artística, no solo en Oriente sino en Occidente.

Además, ofrece una plataforma única para "la difusión de este arte del guadamecí como patrimonio inmaterial de Córdoba, un diálogo que se traslada a diferentes universidades y fundaciones". Precisamente, Villarejo ha recordado que el Museo Guadamecí Omeya de Córdoba celebrará su 20 aniversario en 2026, reafirmando su "compromiso con la conservación y la difusión de este legado histórico".